Colisão de trens no Egito deixa mais de 30 mortos e 100 feridos

Cairo

Trinta e seis pessoas morreram e 123 ficaram feridas na colisão de dois trens nesta sexta-feira (11), na periferia da cidade de Alexandria, no norte do Egito, informou o vice-ministro da Saúde, Sharif Wadi, à televisão estatal.

A maioria dos feridos foi levada para diferentes hospitais de Alexandria, de acordo com nota divulgada pelo Ministério.

Em imagens exibidas pela televisão pública, um dos trens aparece parcialmente virado; um vagão, descarrilado; e membros das equipes de resgate, transportando mortos e feridos.

Cerca de 25 ambulâncias foram enviadas para a área do acidente, afirmou Ahmed El-Ansari, da equipe de socorristas.

A colisão teria sido causada pela parada de um dos trens na via férrea, após sofrer uma pane, informou a televisão pública, citando uma fonte do Ministério dos Transportes. O outro trem teria batido na sequência.

Em estado de choque, os sobreviventes eram retirados dos vagões e colocados em cobertores dispostos ao longo de ambos os lados da via em um campo na periferia dessa grande cidade mediterrânea.

Trata-se do mais letal acidente ferroviário desde a colisão, em novembro de 2013, de um trem com um ônibus no sul do Cairo. O episódio deixou 27 mortos.

Em 2012, 51 passageiros morreram no choque de seu ônibus de viagem e um trem, em uma passagem de nível na província de Assiout, no centro do país.

Em 2002, o incêndio de um trem deixou 373 mortos, em um ponto 40 quilômetros ao sul do Cairo. Foi o pior acidente desse tipo na história do país e um dos mais graves no mundo nos últimos 20 anos.

* AFP