Coreia do Norte ameaça disparar mísseis contra arredores de Guam

Seul

A Coreia do Norte advertiu nesta quarta-feira que prepara um eventual disparo de mísseis balísticos contra a zona das bases militares americanas na ilha de Guam, no Pacífico, anunciou a agência oficial norte-coreana KCNA.

A advertência de Pyongyang foi divulgada horas depois de o presidente americano, Donald Trump, ameaçar a Coreia do Norte com "fogo e ira" e dias após o Conselho de Segurança da ONU ter imposto novas sanções ao país comunista pelo desenvolvimento de seu arsenal nuclear.

Pyongyang disse que agora está "examinando cuidadosamente um plano operacional para lançar fogo próximo a Guam com mísseis balísticos estratégicos de alcance médio e longo, do tipo Hwasong-12", informou a KCNA.

O plano será finalizado "e colocado em prática de maneira múltipla e consecutiva a qualquer momento assim que Kim Jong Un, comandante supremo da força nuclear da Coreia do Norte, tomar a decisão", acrescentou a KCNA, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

O jornal americano Washington Post, citando uma análise de fontes de inteligência militar diz que os responsáveis norte-americanos consideram que a Coreia do Norte dispõe "de armas nucleares capazes de ser transportadas por mísseis balísticos", incluindo seus vetores intercontinentais.

Esses avanços significam que Pyongyang está mais perto de possuir mísseis nucleares do que Washington previa.

Até o mês passado, os especialistas consideravam que a Coreia do Norte precisaria de mais dois ou três anos para desenvolver míssil balístico intercontinental (MBIC) dotado de uma ogiva nuclear.

Contudo, essa avaliação mudou repentinamente no mês passado, depois que Pyongyang testou dois mísseis ICBM.

A Coreia do Norte advertiu que as novas sanções impostas pela ONU neste final de semana não lhe impedirão de desenvolver seu arsenal nuclear, rejeitando qualquer possibilidade de diálogo e ameaçando os Estados Unidos com represálias.

* AFP