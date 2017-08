EUA advertem que Coreia do Norte arrisca a sua 'destruição'

Washington

Os Estados Unidos advertiram a Coreia do Norte, nesta quarta-feira, de que o país está arriscando a sua "destruição" se continuar com o programa armamentista, depois que o presidente Donald Trump se gabou do poder americano diante da crescente inquietação internacional.

Um dia depois de prometer "fogo e fúria" a Pyongyang "como o mundo nunca viu", Trump comemorou no Twitter ter modernizado o arsenal nuclear dos Estados Unidos, que "agora é mais forte e poderoso do que nunca", escreveu.

"Espero que nunca tenhamos que usar esse poder", acrescentou, após a sua advertência sem precedentes ao governo de Kim Jong-Un, que ameaçou atacar o território americano com mísseis nucleares.

Longe de apaziguar a situação, o secretário americano de Defesa, Jim Mattis, pediu que a Coreia do norte "detenha" o desenvolvimento de armas nucleares e pare de fomentar ações que levem "ao fim de seu regime e à destruição de seu povo".

Em sintonia com os tuítes de Trump, o chefe do Pentágono minimizou o poderio militar de Pyongyang, afirmando que "perderia qualquer corrida armamentista ou conflito que começasse" com os Estados Unidos.

Na noite desta quarta-feira (manhã de quinta-feira na Coreia do Norte) Pyongyang reagiu dizendo que Trump não era um homem razoável.

"Um diálogo sensato é impossível com um sujeito assim, desprovido de razão, e com ele só funciona a força absoluta", indicou a agência estatal KCNA, citando o general norte-coreano Kim Rak Gyom.

A repercussão dos tuítes de Trump e de sua incendiária declaração de terça-feira de seu clube de golfe em Nova Jersey, onde está de férias, afetaram a queda do dólar, as principais bolsas mundiais e despertaram inquietações.

A China exortou que se evitem "as palavras e os atos suscetíveis" de agravar a situação, enquanto Berlim pediu "moderação" às partes.

A França, no entanto, elogiou a "determinação" de Trump ante Pyongyang.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, se mostrou "preocupado", e pediu por meio de seu porta-voz que reduzam as tensões e apelem para a diplomacia.

A pedido de Washington, a Organização das Nações Unidas endureceu há alguns dias as sanções contra Pyongyang por seu programa nuclear, que poderia custar ao governo norte-coreano um bilhão de dólares anuais.

- "Não há para onde correr" -

Pyongyang, por sua vez, avaliava atacar com mísseis balísticos de médio alcance as imediações das bases militares americanas na ilha de Guam, no Pacífico, segundo relatórios da agência oficial KCNA.

Entretanto, os Estados Unidos descartaram uma "ameaça iminente" para esse estratégico enclave militar, onde conta com 6.000 soldados, e outros objetivos desse país, confiando que a pressão diplomática irá prevalecer.

"Acho que os americanos devem dormir bem, sem nenhuma preocupação sobre esta particular retórica dos últimos dias", disse o chefe da Diplomacia americana, Rex Tillerson, após justificar a "mensagem forte" do presidente Trump "em uma linguagem que Kim Jong-Un pode compreender".

Sobre o fato de os comentário de Trump surpreenderem o seu círculo mais próximo, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que o Conselho de Segurança Nacional e outros funcionários sabiam que "o presidente iria responder [...] com uma mensagem forte em termos inequívocos".

A remota e paradisíaca ilha de Guam, de apenas 550 km2 e onde vivem 162.000 pessoas, em sua maioria dedicados ao turismo, permanecia calma nesta quarta-feira diante da ameaça norte-coreana. O governador, Eddie Calvo, minimizou os atos de Pyongyang, mas assinalou que o território está "preparado para qualquer eventualidade".

"Não é que haja algo que possamos fazer realmente, esta é uma ilha pequena, não há para onde correr", disse o morador James Cruz à AFP, da capital Hagåtña.

- Rápido avanço -

A retórica de Trump tem apresentado uma escalada em relação a Pyongyang, após dois testes bem-sucedidos de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) por parte do governo de Kim Jong-Un.

O primeiro teste, descrito pelo líder norte-coreano como um presente aos "bastardos americanos", mostrou que o dispositivo poderia alcançar o Alasca. O segundo sugeriu que poderia chegar até Nova York.

Na terça-feira, o jornal The Washington Post relatou que a Coreia do Norte teria a capacidade de colocar pequenas ogivas nucleares nestes mísseis, segundo um relatório da Agência de Inteligência de Defesa (DIA, em inglês).

O Post também assinalou que outra avaliação da Inteligência considerou que a Coreia do Norte tem agora até 60 armas nucleares, mais do que se pensava.

Alguns especialistas asseguram que Pyongyang ainda deve superar obstáculos técnicos, em especial para conseguir fazer uma miniatura de uma ogiva nuclear para introduzi-la com sucesso em um míssil.

Mas apesar das discrepâncias, todas estão de acordo que a Coreia do Norte avança rapidamente em sua corrida de armas nucleares desde a chegada de Kim Jong-Un ao poder, em dezembro de 2011.

* AFP