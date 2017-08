EUA querem "solução pacífica" para crise na Venezuela, diz vice-presidente americano

Cartagena

Os Estados Unidos esperam encontrar uma "solução pacífica" e concertada com seus aliados na América Latina para a crise na Venezuela, afirmou o vice-presidente Mike Pence, neste domingo (13), após reunir-se com o mandatário colombiano, Juan Manuel Santos.

— O presidente (Donald Trump) tem confiança que, ao trabalhar com nossos aliados na América Latina, vamos poder conseguir uma solução pacífica para a crise enfrentada pelo povo venezuelano — disse Pence, através de um intérprete na cidade de Cartagena, onde chegou neste domingo.

Segundo o vice-presidente, Washington continuará empregando seu "poder político e econômico" contra o governo de Maduro até que a democracia na Venezuela seja restabelecida.

— A Venezuela está a caminho da ditadura e como disse o presidente Trump, os Estados Unidos não vão ficar quietos. Vamos continuar trabalhando com as nações do hemisfério até que se restaure a democracia para o povo venezuelano — enfatizou.

Pence acrescentou que sua viagem a Colômbia, Argentina, Chile e Panamá busca precisamente reunir esforços para "conseguir a restauração da democracia da Venezuela por meios pacíficos".

Durante a reunião, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, pediu a Pence, que desconsidere uma eventual "intervenção militar" na Venezuela, após a advertência lançada nesse sentido pelo presidente Donald Trump.

— Expressei ao vice-presidente Pence que a possibilidade de uma intervenção militar não deve ser contemplada. Nem a Colômbia nem a América Latina -do sul do Rio Grande até a Patagônia, poderiam estar de acordo — disse Santos em uma declaração à imprensa com o líder americano.

* AFP