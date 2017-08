Extremistas do Boko Haram matam 31 pescadores na Nigéria

Kano

Pelo menos 31 pescadores morreram pelas mãos do grupo extremista Boko Haram na Nigéria, às margens do Lago Chade, indicaram fontes locais nesta segunda-feira.

Combatentes armados irromperam no sábado nas ilhas do Lago Chade e massacraram os pescadores instalados no local, acrescentaram.

Os extremistas do Boko Haram "atacaram as ilhas de Duguri e Dabar Wanzam e mataram 31 pessoas", informou Babakura Kolo, membro das milícias civis. "Em Duguri mataram 14 e em Dabar Wanzam, 17", disse à AFP.

Oriundos da região de Baga, os pescadores vão regularmente ao lago a bordo de embarcações de madeira, explica Musa Ari, outro membro de uma milícia que opera na região.

Confirmou o ataque executado no fim de semana nesta região devastada por anos de conflito, de acesso quase impossível e sem comunicação.

Um pescador de Baga, Sallau Inuwa, que chegou nesta segunda-feira a Maiduguri, capital de Borno, disse à AFP que "os combatentes se dividiram em dois grupos".

Segundo ele, os extremistas salvaram a vida de um pescador, obrigando-o a levar os corpos de seus colegas a Baga: uma advertência destinada a dissuadir todo comércio e exploração do lago por populações civis.

O Exército acabava de retirar as proibições de pescaria no lago, permitido aos moradores, que dependem em boa medida da ajuda alimentar para sobreviver, de se abastecer sozinhos.

As Forças Armadas proibiram todo o comércio durante dois anos, suspeitando que os pescadores recorressem a esta atividade lucrativa como fonte de renda para o grupo.

Nenhuma fonte militar ou oficial quis comentar estes novos ataques de grande envergadura, que se intensificaram na região nos últimos meses.

Embora as Forças Armadas da Nigéria tenham retomado o controle de Baga em fevereiro de 2015, os arredores da cidade continuam inacessíveis. Os combatentes usam as ilhas do Lago Chade como base.

* AFP