Facebook entra discretamente na China via aplicativo

San Francisco

O interesse de entrar no mercado chinês fez o Facebook criar discretamente um aplicativo para o compartilhamento de fotos, que não está diretamente vinculado à rede social.

"Há tempo estamos interessados na China e vamos analisando e aprendendo mais sobre este país de maneiras diferentes", disse um representante do Facebook à AFP nesta sexta-feira.

"Nossa prioridade agora é ajudar os empreendedores e desenvolvedores chineses a se expandir para mercados fora da China usando nossa plataforma publicitária".

Uma fonte ligada à estratégia confirmou a informação do New York Times de que o Facebook deu o incomum passo de criar um aplicativo chamado Colorful Balloons, que será divulgado por uma empresa local sem qualquer indicação de relação com a rede social.

Colorful Balloons é semelhante a outro aplicativo do Facebook, chamado Moments.

O Facebook sempre buscou formas de entrar na China, onde está proibido desde 2009.

* AFP