Facebook lança nova seção de vídeos

San Francisco

O Facebook está lançando um novo serviço de vídeo que inclui séries, shows e conteúdos próprios, em um desafio a concorrentes, como o YouTube, e a fornecedores de serviços de streaming, como a Netflix.

O novo serviço, chamado Watch, incluirá uma oferta variada, desde séries e vídeos de reality-shows até comédias, passando por esportes transmitidos ao vivo, anunciou a rede social na noite de quarta-feira (9).

A nova plataforma vai oferecer uma oportunidade para interações sociais por meio da comunidade do Facebook, integrada por dois bilhões de usuários, acrescentou a rede.

"Poderão saber quais shows seus amigos estão vendo e acompanhar seus artistas e suas séries favoritas sem perder nenhum episódio", disse o diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg.

"Você poderá conversar e se conectar com as pessoas, enquanto vê um episódio, e se juntar a grupos com outras pessoas, com as quais divide gostos, para poder construir uma comunidade", acrescentou.

Os primeiros conteúdos incluem programas como "Nas Daily", em que o blogueiro Nussier Yasssin exibe vídeos junto com seus fãs do mundo todo, e outro apresentado pela autora e palestrante motivacional Gabby Bernstein.

O "Watch" também divulgará uma partida semanal da liga profissional de beisebol.

No início, o acesso ao novo serviço ficará restrito a um grupo limitado de usuários da rede social nos Estados Unidos.

* AFP