Homem é detido ao tentar entrar com faca na Torre Eiffel

Paris

Um homem com uma faca foi detido na noite de sábado (5) ao tentar, pouco antes da meia-noite, forçar um dos controles de segurança da Torre Eiffel, em Paris. O homem teria gritado "Allah Akbar" ("Deus é grande").

Não houve vítimas. A Promotoria de Paris abriu uma investigação por apologia ao terrorismo e tentativa de homicídio, segundo uma fonte judicial.

— Um homem atravessou um primeiro pórtico empurrando um guarda de segurança com o ombro. Ele, então, puxou uma faca, gritando "Allah Akbar" — contou com uma fonte próxima à investigação. — Militares da operação Sentinelle ordenaram que o homem colocasse a faca no chão. Ele o fez sem resistência e foi imediatamente detido — acrescentou.

Após o incidente, a polícia realizou uma busca no local e pediu que as pessoas deixassem o monumento à 0h30min, 15 minutos antes da hora habitual, indicou a empresa que administra a Torre Eiffel, a SETE, em um comunicado.

— Trata-se de alguém que possui antecedentes psiquiátricos e que deixou o tratamento no final de julho — declarou a fonte próxima à investigação.

De acordo com informações preliminares, trata-se de um jovem francês, nascido em agosto de 1998 na Mauritânia. Na manhã deste domingo (6), a Torre Eiffel reabriu "normalmente" às 9h (4h de Brasília), segundo a SETE.

O monumento, que ostentava no sábado as cores do PSG para saudar a chegada do atacante Neymar a Paris, recebe seus últimos visitantes até a meia-noite todos os dias e fecha à 0h45min.

Desde janeiro de 2015, a França é alvo de uma onda de atentados terroristas que fizeram um total de 239 mortos.

* AFP