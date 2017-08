Incêndio força evacuação de parque aquático no norte de Portugal

Lisboa

Um incêndio no norte de Portugal forçou neste sábado a evacuação de um parque temário e a interdição de uma autopista, informou o corpo de bombeiros local.

Mais de 70 bombeiros, apoiados por 21 veículos combateram as chamas em matagais perto de Vila Caiz, localidade situada 50 km a nordeste do Porto, informou a agência de proteção civil.

As autoridades evacuaram o parque aquático de Amarante e interditaram um trecho da auto-estrada A4 preventivamente, disse o comandante dos bombeiros da cidade vizinha de Avintes, José Pereira.

Esta decisão foi tomada sobretudo por causa da fumaça, informou à emissora de TV RTP, acrescentando que desconhecia o número de pessoas que estavam no parque no momento da evacuação.

"O fogo continua tendo uma frente ativa, mas começa a ficar sob controle", acrescentou.

Portugal pôs no sábado 13 regiões em alerta amarelo - o terceiro nível de quatro - devido às altas temperaturas. Em algumas regiões do sul do país, os termômetros alcançaram os 38ºC.

Depois de um inverno e de um verão incomumente secos, quase 79% do território português sofriam com a seca extrema no fim de julho, segundo o departamento de meteorologia do país.

Em junho, mais de 60 pessoas morreram e ao menos 250 ficaram feridas em um incêndio que devastou durante cinco dias os arredores do município de Pedrógão Grande, no centro de Portugal.

* AFP