Israel fere três pessoas em Gaza

Gaza

O Exército israelense bombardeou nesta terça-feira posições do Hamas na Faixa de Gaza, ferindo três pessoas, em uma ação de represália a um disparo de foguete contra o sul de Israel, informaram fontes oficiais.

Uma fonte médica palestina revelou que três pessoas ficaram feridas, incluindo uma de 26 anos gravemente atingida na cabeça, devido aos bombardeios do Exército israelense contra duas bases do braço armado do Hamas no norte de Gaza.

Os danos causados pelo bombardeio são importantes, segundo uma fonte de segurança.

O Exército israelense confirmou os bombardeios e admitiu que foram uma resposta ao disparo de foguete que caiu no sul de Israel, sem deixar vítimas.

* AFP