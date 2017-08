Japão 'jamais poderá tolerar provocações' da Coreia do Norte

Tóquio

O governo japonês afirmou nesta quinta-feira que "jamais poderá tolerar as provocações" da Coreia do Norte, após Pyongyang ameaçar atacar a ilha americana de Guam, no Pacífico.

"Apelamos firmemente à Coreia do Norte para que leve a sério as reiteradas advertências da comunidade internacional, acate as resoluções da ONU e se abstenha de realizar novas provocações", disse o porta-voz do governo japonês Yoshihide Suga.

No mês passado, o Japão afirmou que derrubaria os mísseis que ameaçassem seu território, mas desta vez Suga se absteve de revelar a estratégia japonesa, limitando-se a dizer que Tóquio "tomará medidas".

"É muito importante manter o poder de dissuasão americano diante da gravidade da situação de segurança na região. O presidente Trump disse que todas as opções estão sobre a mesa e o governo (japonês) saúda esta política".

O porta-voz comentou que Japão e Estados Unidos "estão mantendo consultas" e realização uma reunião de chanceleres e ministros da Defesa em 17 de agosto.

