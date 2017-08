Pacote explode em firma contratada para eleições na Argentina

Buenos Aires

Um artefato explosivo de baixa intensidade estourou nesta quinta-feira, ferindo duas pessoas. A explosão aconteceu com a abertura de uma caixa enviada pelo correio à empresa encarregada pelas eleições primárias para o Legislativo, que acontece em três dias.

A explosão aconteceu às 16H30 no escritório da empresa multinacional Indra, no bairro de Puerto Madero, vizinho ao centro de Buenos Aires, informou o ministério de Segurança em um comunicado de imprensa.

"O fato ocorreu depois que a recepcionista da firma recebeu uma caixa pelo correio. Ao abri-la, a mesma explodiu provocando lesões e queimaduras à mulher e traumatismos a um homem", sem risco para suas vidas, informou, acrescentado que "acredita-se que se trata de um artefato explosivo de baixo poder".

A Indra é uma multinacional de informática, contratada pelo Estado para realizar a recontagem dos votos das eleições.

No domingo serão celebradas na Argentina as primárias abertas simultâneas e obrigatórias para confirmar as candidaturas às eleições legislativas de 22 de outubro, quando serão renovados a metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.

* AFP