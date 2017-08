Nova York

A cotação do petróleo em Nova York abriu acima dos 50 dólares em consequência do crescimento da demanda no mundo e da forte queda dos estoques nos Estados Unidos.

O barril de "light sweet crude" (WTI), referência americana, para entrega em setembro, ganhava 57 centavos e se situava em 50,13 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP