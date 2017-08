Reino Unido está preparado para pagar EUR 40 bi pelo Brexit (imprensa)

Londres

O Reino Unido estaria preparado a pagar até 40 bilhões de euros (47,1 bilhões de dólares) à União Europeia para acertar as contas de sua saída do bloco, noticiou o jornal Sunday Telegraph.

Esta seria a primeira vez que o Reino Unido estabelece algum tipo de compensação, mas esta cifra está longe dos 100 bilhões de euros, que algumas fontes europeias tinham mencionado.

Segundo o jornal, que baseia suas informações em uma fonte do governo não identificada, o Reino Unido poderia pagar esta quantia, mas só se a UE aceitar negociar o acordo como parte do trato global sobre suas relações futuras, que inclua o tema do comércio.

Bruxelas informou que devem ser esclarecidos os direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido e como vai ser gerenciado o tema da fronteira com a Irlanda antes de qualquer outra questão.

De cordo com o jornal, para o Reino Unido esta quantia poderia ser uma garantia para poder seguir acessando o mercado único e poderia constituir um pagamento parcial da conta final.

O negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, não deu nenhuma cifra concreta sobre a conta, mas declarou que a "metodologia" para determinar a quantia deve ser desenvolvida na primeira fase das negociações que terminam em outubro.

* AFP