Terremoto de 6 graus deixa um morto no Peru

Lima

Um terremoto de 6 graus de magnitude abalou nesta sexta-feira a região de Arequipa, no sul do Peru, deixando um morto e dois feridos, segundo as autoridades.

O tremor ocorreu às 21H45 GMT (18H45 Brasília), com epicentro situado 69 km a sudoeste do distrito de Atico, província de Caravelí, a uma profundidade de 44 quilômetros, revelou o Instituto Geofísico do Peru.

O abalo provocou um deslizamento de rochas sobre a estrada Pan-Americana Sul, que atingiu um carro matando uma pessoa e ferindo outras duas, informou a governadora de Arequipa, Yamila Osorio.

O Centro de Operações de Emergência Nacional informou que até o momento não há registro de danos materiais em Atico.

Atico foi sacudida por um terremoto, de 6,3 graus, no dia 17 de julho passado, que também provocou uma morte.

O último terremoto de grande magnitude que abalou o Peru ocorreu em 15 de agosto de 2007, com 7,9 graus, e deixou 595 mortos na região de Pisco, na costa central peruana.

