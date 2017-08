Trump diz que líder norte-coreano vai se arrepender se atacar ilha de Guam

Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu, nesta sexta-feira (11), o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, que se atacar a ilha americana de Guam — pequeno território americano no Oceano Pacífico ocidental considerado estratégico para os EUA — ou qualquer outro território ou aliado do país, vai se arrepender.



— Se fizer algo em relação a Guam ou qualquer outro lugar que seja um território americano ou um aliado americano, vai se arrepender de verdade, e vai se arrepender rápido — disse o presidente, em seu clube de golfe em Nova Jersey, onde passa férias.



Trump contribui, assim, com a beligerante retórica dos últimos dias com o regime norte-coreano por sua corrida armamentista, depois de postar mais cedo no Twitter que "as soluções militares estão prontas para serem usadas caso a Coreia do Norte atue de forma imprudente".



Consultado sobre este tuíte, Trump assegurou que os Estados Unidos avalia "muito cuidadosamente" essa opção e se disse confiante em que Kim compreenda a "gravidade" de suas afirmações.