Wall Street abre em baixa

Nova York

Wall Street abriu em baixa em um mercado prudente ante a escalada verbal entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

O Dow Jones perdia 0,28% e o Nasdaq 0,75%.

Wall Street fechou na terça-feira em baixa em meio a renovadas tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte, rompendo a série de nove recordes seguidos do Dow Jones.

As ações tinham ganhado terreno, mas caíram ao fim da sessão quando o presidente Donald Trump advertiu Pyongyang que responderá com "fogo e ira" se o país prosseguir com ameaças aos Estados Unidos pelo desenvolvimento de seu arsenal nuclear.

* AFP