35 mil veículos devem passar pela freeway nesta sexta-feira: 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. 35 mil veículos devem passar pela freeway nesta sexta-feira

Como o feriado de Natal vai cair no final de semana, cerca de 90 mil veículos devem passar pela freeway em direção ao Litoral Norte e a Santa Catarina até domingo, segundo a Concepa. O movimento deve ser mais intenso nesta sexta-feira, com 35 mil carros. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, haverá reforço na fiscalização nas principais vias de acesso ao Litoral (freeway, BR-101 e BR-116) e Interior (BR-386 e BR-390), com maior número de radares móveis, etilômetros e unidade aérea. Saiba o que abre e o que fecha no fim de semana de Natal.

2. Tudo que você precisa saber sobre a liberação de saque do FGTS

Milhões de trabalhadores que só podiam olhar para o dinheiro parado na conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverão botar essa grana no bolso em 2017. O presidente Michel Temer anunciou na quinta-feira será possível sacar o valor daquelas contas inativas até 31 de dezembro de 2015. São as contas criadas a partir do momento em que o trabalhador sai de uma empresa sem a possibilidade de saque do Fundo. Isso ocorre nos casos de pedido de demissão e de demissão por justa causa. Quando isso ocorre, o valor do FGTS fica em uma conta rendendo 3% ao ano mais a Taxa Referencial e nenhum novo depósito ocorre. Quando o trabalhador ingressa em outro emprego, o depósito no FGTS do novo empregador será em outra conta, a ativa. Esses saques eram uma das principais bandeiras da ONG Instituto Fundo Devido ao Trabalhador (IFDT) desde 2007.



3. Articulação do Judiciário impõe primeira derrota ao governo na Assembleia

No final dos quatro dias de votação do pacote de contenção de gastos do Estado, o governo colheu uma amarga derrota. Sem conseguir os 33 votos necessários para aprovar a Proposta de Emenda Constitucional que altera o cálculo do duodécimo dos poderes, o Piratini viu frustradas suas expectativas de obter um ganho anual estimado em R$ 700 milhões. Quando o painel eletrônico da Assembleia Legislativa anunciou o resultado da votação, às 3h desta sexta-feira, 29 deputados haviam votado a favor da PEC 260, e 19 contra. Pesou na derrota do governo a baixa adesão de PTB e PDT à medida — no PTB, três deputados se ausentaram, enquanto no PDT, um não estava presente e outros quatro votaram contra a proposta. Também foi fundamental para a derrota do governo a pressão exercida por Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública.

4. Vencimento do IPTU de Porto Alegre com desconto muda de 2 para 3 de janeiro

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) emitiu uma cautelar determinando a data de 3 de janeiro para o vencimento do IPTU com desconto em Porto Alegre. Conforme a Procuradoria-Geral do Município, a prefeitura não vai recorrer da decisão.Inicialmente, o prefeito José Fortunati havia anunciado que o imposto com desconto de 12% venceria em 2 de janeiro, mas o prefeito eleito Nelson Marchezan tentou barrar o pagamento por entender que a receita gerada pertence ao novo mandato. Dessa forma, o tucano solicitou medida acautelatória para impedir que Fortunati editasse decreto para antecipar a quitação do IPTU.



5. Grêmio faz a melhor oferta por atacante paraguaio

De olho em atacantes, o Grêmio fez a melhor oferta por Cecilio Domínguez, do Cerro Porteño, do Paraguai. "Fazedor de gols", o jogador marcou 25 vezes na temporada paraguaia de 2016.



6. Compasso de espera no Inter

Será no dia 3 de janeiro que Marcelo Medeiros assumirá a presidência do Inter. A partir de então, será iniciado o processo de chegadas e partidas no Beira-Rio. Na lista de reforços da nova direção, está o nome de um zagueiro estrangeiro com idade na casa dos 30 anos.



7. Chuva deve atingir o Estado nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, três sistemas são responsáveis pela chuva no Rio Grande do Sul: uma baixa pressão entre o Paraguai e Argentina, umidade que vem do interior do país e também a formação de outro sistema de baixa pressão que se forma no sul do Estado gaúcho. A chuva vem preferencialmente à tarde, apenas no sul gaúcho que pode chover já pela manhã. Os maiores volumes de água ocorrem no sul e com risco para queda de granizo no nordeste e também no extremo sul do estado. No fim do dia, a baixa pressão que se encontra no sul do Estado dá origem a uma frente fria. Apesar da chuva, as temperaturas seguem elevadas em todo o Estado, principalmente na fronteira oeste onde a sensação de calor é mais intensa.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA