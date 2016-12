Acordo entre governo e oposição pode acelerar votação do pacote: 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. Acordo entre governo e oposição pode acelerar votação na Assembleia

Em meio a uma tensão crescente no sistema prisional gaúcho, governo e oposição começaram a ensaiar um acordo em torno da votação do pacote do governador José Ivo Sartori. As bancadas oposicionistas prometem parar de atrasar a apreciação das medidas caso o Piratini retire de pauta o projeto que altera a jornada de trabalho dos servidores da Susepe. Na noite de quarta-feira, os deputados aprovaram a extinção da Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (Corag) e o fim da edição impressa do Diário Oficial do Estado. Na madrugada desta quinta, mas dois projetos foram aprovados: o que extingue Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) e o que põe fim à Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEPPS). A sessão será retomada hoje à tarde com previsão de que projetos menos polêmicos entrem na pauta.

2. Valor do seguro DPVAT para carro pessoal cai para R$ 63

A partir de 1º de janeiro de 2017, os valores do prêmio tarifário do Seguro DPVAT cobrados de motoristas e motociclistas serão reduzidos, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira. Quem quiser pagar antecipadamente o IPVA e obter descontos poderá fazê-lo independente da data de quitação do seguro obrigatório. Entretanto, o valor do seguro ainda não estará disponível para pagamento antes de 2017. A redução dos valores abrange 10 categorias de veículos. Para automóveis particulares e táxis, por exemplo, o prêmio cairá de R$ 101,10 para R$ 63,69.



3. Governo anunciará medida que permitirá saque de contas inativas do FGTS

O governo anunciará nesta quinta-feira a liberação de saque do FGTS para os trabalhadores que têm conta inativa. A medida tem potencial de liberar R$ 30 bilhões no mercado. O valor a ser autorizado ainda está em discussão. As alternativas sobre a mesa são R$ 1 mil e R$ 1,5 mil. A ideia é liberar recursos das contas inativas, ou seja, para o trabalhador que mudou de emprego por vontade própria e não foi demitido. Como não houve demissão, esse dinheiro fica preso numa conta e não há nenhuma alternativa para o saque.



4. Saiba o que abre e o que fecha no fim de semana de Natal

Como o feriado de Natal vai cair no final de semana, a tendência é de que boa parte da população faça viagens curtas ou permaneça em suas cidades. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, haverá reforço na fiscalização nas principais vias de acesso ao Litoral (freeway, BR-101 e BR-116) e Interior (BR-386 e BR-390), com maior número de radares móveis, etilômetros e unidade aérea. O movimento nas estradas deve se concentrar na noite de sexta-feira e no final da tarde de domingo. A Concepa estima que 90 mil veículos passem pela freeway no período de Natal. Saiba o que abre e o que fecha no fim de semana de Natal.



5. Grêmio conhece adversários na fase de grupos da Libertadores

Ao contrário dos últimos anos, quando esteve em grupos considerados "da morte", desta vez a vida do Grêmio promete ser mais fácil na chave 8 da Libertadores. Cabeça de chave, o Tricolor terá pela frente Zamora-VEN, Deportes Iquique-CHI e Guaraní-PAR como adversários.



6. Taison admite chance de voltar ao Inter para a Série B

A possibilidade de Taison defender o Inter em 2017, na disputa da Série B do Brasileirão, é real. Em Porto Alegre para a disputa do Lance de Craque, o atacante falou sobre a chance de voltar ao Beira-Rio e disse que vai pedir ao Shakhtar Donetsk pela liberação: "Por mim, já estaria no Inter".



7. Quinta-feira terá sol e máxima de 37°C no RS

Mais uma vez, o Rio Grande do Sul terá um dia de calor em todas as regiões com máxima de 37°C. A sensação de abafamento será ainda maior pois o sol deve predominar ao longo do dia. Como em um dia típico de verão, a quinta deve ter pancadas de chuva à tarde, especialmente na Metade Norte. Há um alerta de chuva forte acompanhada de trovoadas na Serra e Litoral.



