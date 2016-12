Após confirmação de veto à renegociação da dívida, Estado fará novo apelo à União 

Política

Feltes embarca na quinta-feira para conversar com equipe econômica do governo

Foto: Diego Vara / Agencia RBS

Diante do anúncio de que o presidente Michel Temer vai vetar o projeto de lei de renegociação da dívida dos Estados com a União, o governo gaúcho fará uma investida para tentar amenizar os prejuízos da medida. O principal apelo que será feito pelo secretário da Fazenda, Giovani Feltes, é de que o Planalto mantenha a carência no pagamento da mensalidade enquanto tramitar o novo projeto, que será encaminhado pelo governo nos próximos dias. Na quinta-feira, Feltes irá a Brasília conversar com representantes da Secretaria do Tesouro Nacional.

— A gente pediu uma audiência com a equipe econômica para acelerar esse processo de adesão à recuperação fiscal. Isso é oxigênio para o Rio Grande do Sul. Precisamos de três coisas para ultrapassarmos essas dificuldades: aprovar o conjunto de medidas que está na Assembleia, aderir ao plano de recuperação oferecido pela União e contar com a recuperação da economia — afirma Feltes.



A renegociação aprovada pelo Congresso excluiu contrapartidas dos Estados, o que desagradou ao Planalto. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não aceitou manter o texto com as emendas aprovadas na Câmara. Os deputados modificaram o projeto de tal maneira que os Estado ficariam até três anos sem pagar a dívida e não precisariam fazer ajustes previstos no plano de recuperação fiscal.

Além da proposta de extensão da carência, o governo estadual tentará convencer o Planalto a montar um projeto mais genérico, que estabeleça uma linha geral de contrapartidas, mas que permita que os Estados negociem diretamente com o Tesouro questões mais específicas.

Se o Planalto não ceder aos apelos do governo Sartori, o Estado terá de voltar a pagar a dívida a partir de janeiro. Pelo acordo vigente, seriam desembolsados R$ 15 milhões no próximo mês. A parcela aumentaria 5,5 pontos percentuais a cada mês até retornar, no fim de 2018, ao patamar de R$ 280 milhões. A situação preocupa o governo, já que o Estado não tem conseguido pagar em dia os salários e teve de parcelar também o 13º, mesmo com a moratória concedida durante alguns meses deste ano. Além disso, o Estado ainda paga cerca de R$ 40 milhões mensais correspondentes à negociação das parcelas que não foram pagas entre abril e junho, quando o governo havia conseguido uma liminar para não pagar as prestações. A renegociação que será vetada por Temer representaria um fôlego de R$ 8,7 bilhões nos próximos três anos, segundo cálculo da Secretaria da Fazenda.