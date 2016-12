ÁUDIO: uma seleção das melhores "patacoadas" de 2016

Humor

Discussão de apresentadores de TV ao vivo, fim de casamentos, briga entre ministros do STF, impeachment, Olimpíada. O ano de 2016 foi um ano muito bom para o quadro Patacoadas, da Rádio Gaúcha. Ouça algumas das frases que marcaram o ano na política, no futebol ou na TV.

Produzido por Tiago Boff, o Patacoadas vai ao ar semanalmente no programa SuperSábado, que tem apresentação de Andressa Xavier e Wianey Carlet.

Ouça, abaixo, todas as edições do quadro que reúne as melhores frases de políticos, artistas e celebridades em geral.

