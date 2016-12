Avião que ia para Montevidéu faz pouso de emergência em Porto Alegre

Salgado Filho

Um avião da Latam Airlines que ia até Montevidéu, no Uruguai, fez um pouso de emergência, na madrugada desta quarta-feira, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Conforme a companhia, um indicativo de segurança no computador de bordo ordenou o pouso. As informações são da Rádio Gaúcha.

A Latam afirma que o procedimento seguiu os métodos de segurança, que "é um valor imprescindível". A empresa disse também que todas as decisões são tomadas para garantir uma operação segura.

Conforme a companhia, todos os passageiros foram reacomodados tranquilamente. Eles serão colocados em outra aeronave, com previsão de partida para próximo das 16h30min.

O voo inicial partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 22h07min de terça. Detalhes sobre o ocorrido não foram fornecidos.

Leia as últimas notícias