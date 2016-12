Campanha do Boko Haram causa escassez de alimentos

The New York Times

Diffa, Níger – Com apenas dois anos de idade, Fatouma Ouseini está em um quarto de hospital, desnutrida e febril.

Ela é uma das quase 500 mil crianças que deverá enfrentar a crise alimentar que atormentou a região do Lago Chade no ano passado, dizem grupos de ajuda, desastre causado pela campanha implacável do Boko Haram, que mata, sequestra e saqueia aldeias inteiras.

Fatouma e sua família vieram para cá cruzando a fronteira do nordeste da Nigéria, o epicentro da guerra contra a organização, onde áreas isoladas chegaram à beira da fome em grande parte de 2016, de acordo com as Nações Unidas. Agora, alguns integrantes de grupos de ajuda temem que condições similares possam também atravessar a fronteira e atingir áreas como esta no Níger, colocando ainda mais crianças em risco.

Cerca de 70 mil pessoas abandonaram suas casas ao longo da fronteira entre o Níger e a Nigéria no primeiro semestre de 2016, depois que os ataques dos militantes aumentaram. Muitos foram reassentados em Diffa, vivendo em bairros labirínticos de casas de barro, disputando comida e água com residentes antigos.

Crianças na mesma situação de Fatouma são tão comuns que o pequeno hospital da cidade dedicou uma ala inteira para o tratamento da desnutrição e das doenças decorrentes dela.

"Em casa, tínhamos o que comer e beber; aqui, estamos sempre esperando por comida", disse Hadja Mahamadou, tia de Fatouma, que fazia companhia a ela no hospital.

Mesmo em tempos normais, o nordeste da Nigéria e áreas ao longo das fronteiras com o Níger, Camarões e Chade muitas vezes sofrem com a falta de alimentos. É a região onde vivem algumas das pessoas mais pobres do planeta, onde há uma das mais altas taxas de natalidade e seu destino muitas vezes depende da qualidade da colheita do ano.

Mas a agricultura passa por mais dificuldades agora. Muita gente optou por culturas que crescem próximas ao solo, para que os militantes não possam se esconder nos campos. Alguns agricultores dormem em acampamentos, por causa da segurança, e voltam periodicamente para verificar as plantações.

Em outros lugares, a presença de militantes impediu o acesso aos campos; em algumas áreas, os agricultores perderam as três últimas safras.

O Boko Haram rotineiramente rouba rebanhos de gado e saqueia mercados para alimentar suas fileiras, às vezes enviando homens bomba para esses locais, matando dezenas de civis.

Em resposta, em muitas áreas, os militares fecharam os mercados, cortando os suprimentos para os militantes, mas também para os cidadãos, ampliando a crise alimentar que já estava em pleno andamento.

O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, que durante sua campanha prometeu livrar o país do Boko Haram, após anos de tormento, declarou que os militantes foram derrotados, apesar de seus contínuos ataques.

Em dezembro, a ONU anunciou que precisava de cerca de três vezes mais verba do que o originalmente esperado para aliviar a crise alimentar e outros problemas na região, que poderão continuar na Nigéria pelo menos até a época de colheita no final de 2017. A organização, que tem lutado para arrecadar dinheiro para a ajuda, agora está pedindo US$ 1 bilhão para o nordeste da Nigéria.

"Nós subestimamos a escala e a complexidade da crise", disse Peter Lundberg, vice-coordenador humanitário da ONU no país.

Buhari imediatamente negou recursos, insistindo que a organização mundial estava exagerando a crise humanitária para aumentar as doações. Em uma declaração assinada por seu porta-voz, disse que a ONU causava "um tipo de histeria que não oferece solução para o problema, mas que está mais ligada a cálculos para financiamento local e internacional para as operações".

Mais tarde, a conta oficial do governo no Twitter disse reconhecer a gravidade da situação humanitária.

O Coronel do Exército nigeriano, Adamu Laka, afirmou que algumas áreas – como Bama, cidade onde grupos humanitários haviam descrito desnutrição grave depois que foi libertada do controle do Boko Haram, em junho – estavam tão abarrotadas de comida que os militares instruíram as autoridades a diminuir as entregas, mas disse que poucos produtores da região haviam cultivado seus próprios campos e por isso dependiam da comida enviada como auxílio.

"Neste momento, não há problema de alimentos em Bama, mas, se a ajuda parar, aí teremos um problema".

Na Nigéria, as ameaças dos militantes bloquearam o acesso de grupos de ajuda – como o Programa Mundial de Alimentos da ONU – a algumas aldeias até meados deste ano. A organização inicialmente distribuiu dinheiro e vale-comida, um sistema que autoridades reconhecem agora ter sido um erro em uma área onde a inflação já havia se instalado. Agora, distribui diretamente arroz e outros alimentos.

Mas os acampamentos de desabrigados, mesmo na acessível e relativamente segura cidade nigeriana de Maiduguri, com seus enormes mercados, ainda estão sem comida e água suficientes. Uma avaliação da ONU mostrou que um campo informal chamado Muna Garage, onde estão 17 mil pessoas que fugiram dos militantes, necessita urgentemente de poços de água e de comida.

"Ninguém aqui está morrendo de fome, mas de desnutrição crônica; quando pegam malária ou qualquer outra doença infecciosa, morrem", disse Lundberg, que reconheceu problemas passados no trabalho da agência na crise alimentar.

Aqui no Níger, os trabalhadores humanitários dizem que as entregas de comida estão ocorrendo. Recentemente, em um acampamento perto de Diffa, centenas de pessoas se reuniram ao lado de um caminhão sob o sol forte para conseguir arroz, macarrão, óleo de palma, caldo de carne e outros alimentos distribuídos pelo Comitê Internacional de Resgate.

Fati Fougou, de 40 anos, que há dois anos foge do Boko Haram, esperava pelo carregamento desde que voltou das orações da manhã. Ela explicou que cada ração tem que dar para um mês de comida para uma família. Como além dela é preciso alimentar sete filhos, a sua geralmente acaba depois de 25 dias.

"Não é suficiente, mas é bom que exista", disse Fati.

Por Dionne Searcey