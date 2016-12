Chuva atinge o Rio Grande do Sul nesta terça-feira: veja 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. Desconto no IPTU gera novo embate entre Fortunati e Marchezan

Ao anunciar um novo percentual de desconto para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre, o prefeito eleito Nelson Marchezan voltou a acirrar os ânimos na já turbulenta transição com José Fortunati, que irá suceder neste domingo. Após várias tentativas de barrar a antecipação do pagamento do imposto proposta pelo atual prefeito, Marchezan surpreendeu os porto-alegrenses com a notícia de que quem optar por pagar o tributo entre 4 e 30 de janeiro terá abatimento de 15%, três pontos percentuais acima do oferecido pela administração atual. O anúncio resultou em ataques de ambos os lados, questionamentos sobre a legalidade da medida e jogou os contribuintes em uma zona de incerteza. Fortunati afirmou que o desconto atual do IPTU é a "única garantia do momento". Especialistas divergem sobre validade do novo benefício.



2. Quais são os cruzamentos mais perigosos de Porto Alegre

Via com o maior fluxo de veículos de Porto Alegre, a Avenida Ipiranga lidera uma lista nada honrosa: a dos cruzamentos mais perigosos da cidade. Entre os 30 encontros de via com mais acidentes entre os meses de janeiro e novembro, 12 fazem parte da avenida. A estatística da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apresenta 511 acidentes nesses 30 locais, e 226 foram em cruzamentos com a Ipiranga. Apesar de ter registrado 12.383 acidentes entre janeiro e novembro, a Capital tem um motivo para comemorar. A cidade deve fechar o ano com uma redução significativa na quantidade de ocorrências. Durante todo o ano de 2015 (portanto, com um mês a mais), foram 21.120 acidentes. Em 2011, o número era de 24.505. Veja quais são os cruzamentos mais perigosos de Porto Alegre.



3. Diretor da Corsan afirma falta de água aconteceu por "problemas acidentais"

Há três anos, um antigo diretor de Operações da Corsan garantiu, "com todas as letras": nenhum gaúcho sofreria mais com falta de água no final de ano. Neste final de semana de Natal, no entanto, moradores de diferentes cidades ganharam de presente, mais uma vez, torneiras secas. Em 2013, segundo o então diretor Antônio Carlos Martins, uma obra de R$ 1,3 bilhão garantiria que o sistema de distribuição estaria, enfim, apto para abastecer todos os municípios atendidos pela Corsan – contando, inclusive, com as oscilações de população, que crescem substancialmente em determinadas regiões, como o litoral, no verão. Agora à frente da diretoria de Operações, o engenheiro Eduardo Carvalho garante que o problema não é estrutural, ou seja, não depende da Corsan. Por acidentes, o diretor considera rompimento de adutora (o que ocorreu em Viamão e em Portão) e falta de luz (caso de Santa Maria). Já em Gramado, na Serra, a capacidade ficou aquém do consumo, admite Carvalho.

4. Pagamento de auxílios a servidores de todos os poderes custou ao Estado R$ 483 milhões em 2016

O Estado gastou cerca de R$ 483 milhões, em 2016, com o pagamento de diferentes tipos de auxílio destinados a categorias profissionais de todos os poderes — a exemplo de benefícios como auxílio-moradia ou auxílio-alimentação. Ao lado de outras formas de remuneração, como o pagamento retroativo de licenças-prêmio, os chamados "penduricalhos" turbinam os contracheques e ajudam a compor supersalários que extrapolam o teto constitucional. Por meio de consultas ao Portal Transparência RS na internet e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), ZH mapeou os salários dos poderes. Confira os valores.



5. Grêmio anuncia novo vice de futebol

Economista Odorico Roman foi confirmado na noite de segunda-feira como o novo vice de futebol do Grêmio para 2017. Roman estava trabalhando como diretor de futebol, quando o departamento era chefiado por Adalberto Preis, e teve o seu nome aprovado na reunião do Conselho de Administração do clube.

6. Conselheiros querem auditoria independente nas contas do Inter

Grupo deseja verificar gargalos das finanças do clube na última década. Documento foi entregue ao presidente do Conselho Deliberativo, Mário Sérgio Martins, em 19 de dezembro. Agora, cabe à presidência do CD decidir se leva adiante o procedimento.



7. Chuva atinge o Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Prepare o guarda-chuva para encarar dias de muita chuva no Estado. Pelo menos até quinta-feira, a previsão é de precipitações, ventos fortes, trovoadas e uma pequena diminuição nos termômetros. Nesta terça-feira, a chuva intensa ajuda a diminuir as temperaturas lentamente no Oeste, Centro e Sul. Uruguaiana, Pelotas e Santa Maria devem registrar 25°C. No Chuí, a máxima deve ser de 23°C. Já na metade Norte, onde as tempestades devem chegar somente à tarde, as máximas ficam na casa dos 30°C. Porto Alegre pode marcar 32°C.

*ZERO HORA