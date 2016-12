Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão na RS-324, em Trindade do Sul 

Alto Uruguai

Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira na RS-324, em Trindade do Sul, na região do Alto Uruguai. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o Pajero das vítimas fatais é de Campo Largo, no Paraná, e colidiu frontalmente em um caminhão bitrem, emplacado em Santa Catarina.

Leia as últimas notícias de ZH

A identificação das vítimas ainda não foi informada. O local do acidente, que ocorreu pouco depois das 7h, está isolado para perícia, mas não interrompe o trânsito na via. As causas do acidente também não foram esclarecidas.