Como será a posse do prefeito e dos vereadores eleitos em Porto Alegre

Transmissão de cargo

A cerimônia de posse do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), do vice Gustavo Paim (PP) e dos 36 vereadores eleitos no último pleito ocorrerá no domingo, dia 1º de janeiro. O ato será realizado a partir das 15h na Câmara de Vereadores, que também terá a escolha da Mesa Diretora e dos presidentes das Comissões Temáticas da Casa e a indicação dos líderes das bancadas.

Às 18h, haverá a transmissão de cargo. José Fortunati (PDT) receberá Marchezan no Paço Municipal, no centro de Porto Alegre.

Leia também:

Conheça os 36 vereadores eleitos em Porto Alegre

"A prefeitura deverá atrasar salários no ano que vem", diz Marchezan



Veja a ordem do cerimonial

15h – Câmara Municipal de Porto Alegre

— Vereadores eleitos entregam à Mesa Diretora da Câmara seus diplomas e declarações de bens.

— Prestam o compromisso legal (repetem juramento)

— Posse dos vereadores

— Eleição da Mesa Diretora (presidente, vices e suplentes)

— Prefeito e vice eleitos entregam à Mesa Diretora seus diplomas e declarações de bens

— Prestam o compromisso legal (repetem juramento)

— Posse do prefeito e do vice

— Bancadas partidárias na Câmara indicam seus líderes

— Eleição de presidentes das Comissões Temáticas do Legislativo

— Discurso de posse do presidente da Câmara em 2016, Cássio Trogildo (PTB)

— Discurso do novo presidente da Câmara de Vereadores

— Discurso do prefeito Nelson Marchezan

18h – Prefeitura de Porto Alegre

— Transmissão de cargo de José Fortunati a Nelson Marchezan