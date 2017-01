Confira como a chegada de 2017 foi comemorada pelo mundo

Virou

No Brasil, 2017 começou e foi celebrado na virada desse sábado para domingo, mas em alguns países ao redor do mundo, o Ano-Novo foi comemorado com horas de antecedência. Mais adiante no fuso horário, Nova Zelândia, ilhas da Oceania e algumas cidades da Austrália foram as primeiras a celebrar a chegada do dia 1º de janeiro. Veja imagens de quem comemorou primeiro 2017.

Yangon - Mianmar



Hong Kong

Foto: DALE DE LA REY / AFP

Fogos celebram a chegada de 2017 em Vitoria Harbour, em Hong Kong.

Bangcoc - Tailândia



Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Em Bangcoc, Tailândia, milhares de pessoas acendem luzes em memória ao rei Bhumibol Adulyadej, morto em outubro, durante as celebrações.

Pequim - China

Foto: GREG BAKER / AFP

Dançarinos fazem pose para foto nas celebrações em Pequim, capital chinesa.

Faixa de Gaza

Foto: MOHAMMED ABED / AFP

O artista visual palestino Osama Sbeata escreveu com fogo "Feliz ano novo de 2017" sobre a areia, em Gaza.

Sydney - Austrália

Foto: Saeed Khan / AFP

Em Sydney, os fogos começaram antes da virada. As luzes iluminaram o famoso prédio da Opera House.

Tóquio - Japão

Foto: Behrouz Mehri / AFP

Japoneses levaram balões para receber o 2017 na Prince Park Tower, na capita, Tóquio.



Seul - Coreia do Sul

Foto: jung Yeon-Je / AFP

No centro da capital sul-coreana, população comemorou a chegada do ano novo em um evento público.

Cingapura



Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Na Marina Bay, show de fogos marcou a meia-noite do Réveillon.

Kuala Lumpur - Malásia

Foto: MOHD RASFAN / AFP

Fogos de artifício iluminaram o céu junto às Petronas Towers — consideradas as mais altas torres gêmeas do mundo.



