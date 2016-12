Confira (e entenda) as 10 notícias mais lidas de ZH em 2016

Retrospectiva

1ª - 50 filmes a que você tem que assistir na Netflix

Foto: Divulgação

A Netflix reinou sozinha nos últimos anos como o principal serviço de streaming de vídeo. E, para curtir a plataforma, nada melhor do que juntar os amigos (ou não) para fazer maratonas e maratonas com as melhores produções ofertadas. Publicada em julho de 2014, nossa lista com os 50 filmes para assitir na Netflix é atualizada mensalmente ou sempre que mudanças são anunciadas e se tornou um guia indispensável para não se perder em meio às muitas ofertas disponíveis. Com mais de 86 milhões de usuários em todo o mundo – a Netflix não divulga dados de assinantes e receitas por país, exceto os dos Estados Unidos –, o serviço liberou recentemente o download de filmes e séries para assistir offline. Neste mês, um novo concorrente foi lançado: o Amazon PrimeVideo – confira a lista dos 50 filmes a que você tem que assistir no Amazon PrimeVideo. Além da nova concorrência, a empresa deverá ser impactada, em 2017, pelo pagamento de tributos a municipios brasileiros, conforme previsto em projeto de lei aprovado pelo Senado.

2ª - Após divulgar versão errada de MP, MEC afirma que artes, educação física, filosofia e sociologia seguem obrigatórias no Ensino Médio

Foto: @MichelTemer / Twitter/Reprodução

Em setembro, o Ministério da Educação divulgou um texto apontando que algumas velhas conhecidas dos estudantes deixariam de ser tema obrigatório no Ensino Médio. Aulas de artes, educação física, filosofia e sociologia, pelo que constava no texto da medida provisória (MP), não seriam mais parte compulsória do currículo, cabendo às escolas e alunos definir quais delas fariam parte dos estudos. O texto, porém, estava equivocado e no mesmo dia o MEC divulgou uma nota esclarecendo que não haveria cortes em nenhuma disciplina. Nas últimas semanas de dezembro, uma mensagem circulou nas redes sociais informando que "as alterações na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) saíram hoje". A mensagem é falsa e contém uma série de inconsistências: confunde a lei em vigor com uma medida provisória (MP) sobre a reforma do Ensino Médio que, depois de ser aprovada na Câmara, ainda precisa passar pelo Senado. A avaliação só deve ser feita dentro de dois meses, porque o Congresso está em recesso desde 23 de dezembro e só retoma as atividades em 1º de fevereiro. Veja o que os alunos pensam sobre a reforma do Ensino Médio.

3ª - Data de lançamento do jogo Pokémon Go no Brasil ainda é incerta

Foto: reprodução / Divulgação

O período entre o início da fase de testes, em março de 2016, no Japão, até o lançamento no Brasil, em 3 de agosto, foi curto, mas intenso. A expectativa em torno do jogo crescia a cada semana e, quando foi disponibilizado aqui no país, a febre já era mundial. Ainda que hoje o número de usuários venha caindo, Pokémon Go será lembrado como a primeira experiência que ligou 500 milhões de pessoas com a realidade aumentada (integração de imagens virtuais a imagens reais). As imagens de um Central Park (Nova York) sendo invadido num sábado à noite por "caçadores" ganharam o mundo. Em dezembro, o Google divulgou uma lista com os termos mais pesquisados em 2016 no Brasil e o jogo está no topo do ranking.



4ª - VÍDEO: câmera de segurança flagra confronto entre PMs e bandidos em frente a hospital em Porto Alegre

Foto: André Ávila / Agencia RBS

Uma das cenas mais marcantes da onda de violência que vive Porto Alegre foi registrada por uma câmera de segurança em frente ao Hospital Cristo Redentor. No confronto entre policiais militares e suspeitos, no final da tarde do dia 22 de abril, as imagens mostram 25 segundos de tiroteio que culminam com a morte dos quatro ocupantes do i30 roubado pouco antes. Dentro do carro, a polícia apreendeu quatro pistolas e um fuzil de uso restrito do Exército americano. Os quatro policiais que participaram da ação foram incluídos na lista de agentes condecorados durante a Semana de Tiradentes, em cerimônia na Academia de Polícia Militar. Na ocasião, funcionários do hospital reclamaram de insegurança. Dias antes, um homem havia sido executado dentro da instituição.

O bangue-bangue à luz do dia não foi o ápice da violência na Capital. Nos meses seguintes, impulsionada pela falta de efetivo da polícia e pela guerra do tráfico em Porto Alegre, a criminalidade seguiu assustando a população e deixando vítimas. Relembre outros casos:

Mulher é morta durante assalto na zona norte de Porto Alegre

Secretário da Segurança pede exoneração após morte em frente a escola

Em 2016, Região Metropolitana teve ao menos 16 casos de decapitação



5ª - Saiba como ver a luta entre Anderson Silva e Michael Bisping

Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Era a chance de Anderson Silva se recuperar no UFC. Depois de sofrer uma fratura na perna esquerda no final de 2013, na revanche contra Chris Weidman, o brasileiro voltou ao octógono em 2015, vencendo Nick Diaz, mas foi suspenso por doping. Por isso, a luta contra Michael Bisping, em fevereiro, representava uma nova oportunidade para o Spider. Mesmo fora de ação por quase dois anos, Anderson seguiu como um dos principais astros do MMA, e os torcedores queriam ver o seu retorno. Em Londres, a luta foi disputada em um horário mais cedo do que de costume – começou por volta das 20h (de Brasília) – e não teria transmissão em TV aberta ou por assinatura para o Brasil, o que levou muita gente a buscar por alternativas para acompanhar o evento. Mas nada deu certo para o lutador brasileiro: em uma decisão polêmica, ele foi derrotado por pontos após cinco rounds, em escolha unânime dos juizes, e criticou o resultado ainda no octógono. Spider voltou a lutar em julho, mas foi novamente derrotado – desta vez por Daniel Cormier, no UFC 200, de novo por decisão unânime dos juizes, e completou quatro anos sem vencer no UFC.



6ª - A partir desta quinta-feira, jovens de baixa renda têm direito a viajar gratuitamente em ônibus interestaduais

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

A medida, prevista pelo Estatuto da Juventude, foi regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada no Diário Oficial da União do dia 31 de março. Foi informado, no entanto, que a gratuidade só valeria mediante apresentação da Identidade Jovem - documento que passou a ser expedido apenas no final de setembro. Desde então, jovens (de 15 a 29 anos) com a ID Jovem e cuja família tenha renda mensal de até dois salários mínimos podem ter acesso gratuito ao transporte interestadual de passageiros em trens e ônibus em todo o Brasil. A norma prevê duas vagas gratuitas e duas vagas com 50% de desconto — depois de esgotadas as gratuitas — em cada veículo ou comboio ferroviário no serviço convencional das linhas regulares que trafegam entre os Estados. Vale lembrar os jovens ainda terão de pagar a taxa de embarque e os pedágios. Saiba como funcionam as viagens interestaduais gratuitas para jovens de baixa renda e veja como fazer a Identidade Jovem.



7ª - Prepare os cachecóis: a primeira grande onda de frio do ano se aproxima



Publicada em meio a uma onda de calor no outono de 2015 (sim, isso mesmo, em 2015!), a notícia foi um indicativo de que a população ansiava pela mudança na temperatura lá no ano passado. Já no final do verão de 2016, nossos leitores sentiram mais uma vez saudades do frio e, ao procurarem informações sobre como seria o inverno deste ano, "ressuscitaram" esse link do ano passado - um fenômeno bem comum na internet, graças aos buscadores como o Google. Nós, claro, acompanhamos as previsões para o inverno (o de 2016 mesmo!): ele seria mais frio e chuvoso. E foi. A estação a cumulou várias temperaturas negativas no Estado, principalmeente nos meses de junho e de julho. Deu até para curtir a neve em pelo menos três municípios gaúchos. Quem aí não lembra da friaca que foi?? O recém chegado verão, no entanto, parece que veio para competir com os mais escaldantes: na terça-feira, várias cidades do país tiveram altas sensações de calor – com recorde para Joinville, onde ela chegou a 56ºC.

Veja as fotos da neve de 2016 em cidades gaúchas:





8ª - Teste: você é coxinha, petralha ou isentão?



Foto: Reprodução / zh

Uma divisão profunda marcou a discussão sobre os rumos políticos do país em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Muitos favoráveis à saída de Dilma eram tachados de coxinhas. Defensores, de petralhas. Até ficar em cima do muro rendeu um apelido pejorativo: isentão. ZH preparou um teste para que, baseado em suas respostas sobre a situação política e o processo de impeachment, o leitor descobrisse em qual dessas definições se enquadrava: coxinha, petralha ou isentão?



9ª - Como está o placar do impeachment na Câmara



Foto: TV Câmara / Reprodução

Dias antes de a Câmara dos Deputados definir se o processo de impeachment seria aprovado e seguiria para o Senado, um levantamento foi feito com base nas manifestações dos deputados sobre o que deveria ocorrer com Dilma. Atualizado, o infográfico mostra hoje como ficou o placar final com os nomes e os votos de cada um dos políticos, proferidos de forma aberta no domingo, dia 17 de abril. Os debates que antecederam a votação, tumultuados desde o início, começaram ainda na sexta, dia 15 de abril e levaram quase 43 horas, encerrando-se na madrugada de domingo. Foi a maior sessão da história da Casa. No domingo, os deputados retomaram os trabalhos por mais nove horas para votar se o processo deveria seguir para o Senado – o que foi aprovado com 25 votos a mais do que o necessário. Em agosto, foi a vez de o Senado dar o veredito: o impeachment foi aprovado e Dilma Rousseff foi afastada da Presidência da República em definitivo.

10ª - "Famous", polêmico vídeo de Kanye West, é disponibilizado no YouTube

Foto: Reprodução / Tidal

No mundo das fofocas de celebridades internacionais, o conflito entre Kanye West e Taylor Swift não começou neste ano. Mas a treta entre as duas estrelas foi elevada à potência máxima com o lançamento da música Famous, de Kanye West. No clipe da canção, o rapper americano aparece deitado nu em uma cama ao lado de bonecos de cera — também nus — representando gente como Kim Kardashian, Donald Trump e Taylor Swift. Se desde o seu o lançamento, a música do disco The life of Pablo já havia provocado barulho — graças ao trecho em que Kanye canta que foi ele quem fez Taylor ficar famosa e que "talvez ainda façamos sexo" — o vídeo divulgado em junho deu mais força à querela. Disponibilizado inicialmente apenas na plataforma de streaming Tidal, para assinantes, a produção "quebrou a internet" quando foi postada no YouTube.

