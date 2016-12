Confira o resultado da Mega-Sena e outras loterias deste sábado, 24 de dezembro

Sorteios

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1889, realizado em Ji-Paraná (RO).



16 - 23 - 25 - 28 - 30 - 44



Premiação:

Sena — 6 números acertados: não houve acertador

Quina — 5 números acertados: 49 apostas ganhadoras, R$ 28.397,25

Quadra — 4 números acertados: 3.138 apostas ganhadoras, R$ 633,46



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 31/12/2016: R$ 225 milhões



TIMEMANIA



Resultado do concurso nº 972, realizado em Ji-Paraná (RO).



04 - 17 - 35 - 36 - 43 - 44 - 75



Time do coração: Remo/PA



Premiação:

7 números acertados: não houve acertador

6 números acertados: 9 apostas ganhadoras, R$ 15.028,37

5 números acertados: 229 apostas ganhadoras, R$ 843,76

4 números acertados: 5.010 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 45.428 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 12.650 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 27/12/2016: R$ 9,5 milhões



QUINA



Resultado do concurso nº 4267, realizado em Ji-Paraná (RO).



15 - 20 - 31 - 33 - 39



Premiação:

Quina — 5 números acertados: não houve acertador

Quadra — 4 números acertados: 61 apostas ganhadoras, R$ 5.980,46

Terno — 3 números acertados: 5.571 apostas ganhadoras, R$ 98,47

Duque — 2 números acertados: 123.238 apostas ganhadoras, R$ 2,44



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 26/12/2016: R$ 3,6 milhões



DUPLA SENA



Resultado do concurso nº 1.586, realizado em Ji-Paraná (RO).



1° sorteio: 07 - 10 - 14 - 25 - 30 - 44

2° sorteio: 05 - 17 - 25 - 27 - 40 - 45



Premiação 1° sorteio:

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.766,78

Quadra - 4 números acertados: 797 apostas ganhadoras, R$ 70,21

Terno - 3 números acertados: 14.294 apostas ganhadoras, R$ 1,95



Premiação 2° sorteio:

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.896,82

Quadra - 4 números acertados: 765 apostas ganhadoras, R$ 73,15

Terno - 3 números acertados: 14.539 apostas ganhadoras, R$ 1,92



Valor acumulado para a faixa Sena 1° Sorteio: R$ 1.289.644,30



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05139, realizado em Ji-Paraná (RO).



1°: bilhete 60856 - valor do prêmio R$ 2.700.000,00

2°: bilhete 11738 - valor do prêmio R$ 50.000,00

3°: bilhete 54597 - valor do prêmio R$ 44.000,00

4°: bilhete 61154 - valor do prêmio R$ 38.000,00

5°: bilhete 81767 - valor do prêmio R$ 36.010,00



Os bilhetes ganhadores do 1º prêmio, série A e B, saíram para Inajá/PR e Nova Guataporanga/SP.



*ZERO HORA