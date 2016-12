Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

QUINA



Resultado do concurso nº 4.270, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

12 - 18 - 32 - 52 - 57



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve acertador!

Quadra - 4 números acertados: 101 apostas ganhadoras, R$ 5.366,54

Terno - 3 números acertados: 7.757 apostas ganhadoras, R$ 105,07

Duque - 2 números acertados: 187.987 apostas ganhadoras, R$ 2,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.627.737,18

LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.454, sorteado na cidade de Picos (PI):

01 - 03 - 04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25



Premiação:

15 acertos: 1* aposta ganhadora, R$ 1.592.697,16

14 acertos: 422 apostas ganhadoras, R$ 1.658,97

13 acertos: 15.263 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 183.501 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 984.525 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Aposta de Goiânia (GO)

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 30/12/2016: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.140, sorteado na cidade de Picos (PI):

1º: bilhete 58.186 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º: bilhete 42.868 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º: bilhete 48.936 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º: bilhete 71.122 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º: bilhete 40.826 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do 1º prêmio foi distribuído para Itapetinga (BA).