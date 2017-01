Confira o resultado das loterias deste sábado, 31/12/2016 

Sorteios





Foto: ARTE / ZH

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1890, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

05 - 11 - 22 - 24 - 51 -53





Premiação:

Sena - 6 números acertados: 6 apostas ganhadoras, R$ 36.824.758,22

Quina - 5 números acertados: 1665 apostas ganhadoras, R$ 25.481,21

Quadra - 4 números acertados: 124889 apostas ganhadoras, R$ 485,30

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 04/01/2017: R$ 2.500.000,00

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 975 , sorteado na cidade de Picos (PI):

01 - 13 - 14 - 18 - 22 - 41 - 53





Time do coração: BRASILIENSE/DF

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 4 apostas ganhadoras, R$ 34.911,45

5 números acertados: 285 apostas ganhadoras, R$ 699,97

4 números acertados: 5161 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 47557 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 9373 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 03/01/2017: R$ 10.800.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4273, sorteado na cidade de Picos, PI:

09 - 21 - 30 - 46 - 57





Premiação:

Quina - 5 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ 481.976,09

Quadra - 4 números acertados: 35 apostas ganhadoras, R$ 7.475,55

Terno - 3 números acertados: 2852 apostas ganhadoras, R$ 137,95

Duque - 2 números acertados: 80421 apostas ganhadoras, R$ 2,69

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 02/01/2017: R$ R$ 500.000,00

FEDERAL

Resultado do concurso nº 05141, sorteado na cidade de Picos (PI):



1º: bilhete 14961 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 01163 - valor do prêmio R$ 38.000,00

3º: bilhete 71390 - valor do prêmio R$ 32.000,00

4º: bilhete 48404 - valor do prêmio R$ 28.000,00

5º: bilhete 17315 - valor do prêmio R$ 24.048,00

Os bilhetes ganhadores do 1º prêmio, série A e B, foram distribuídos para São Paulo/SP