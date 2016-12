Desconto do IPTU da Capital, festas de Réveillon canceladas e o que sairá da Netflix: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. TCE veta desconto no IPTU acima de 12% sugerido por Marchezan



O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Pedro Henrique Figueiredo aceitou parcialmente a solicitação do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul (MPC-RS) sobre o desconto de 15% no IPTU, oferecido pelo prefeito eleito Nelson Marchezan. No entendimento de Figueiredo, o único desconto permitido no momento é o de 12%, concedido pelo atual chefe do executivo municipal, José Fortunati. O conselheiro determina que, caso o prefeito eleito queira prorrogar o prazo para pagamento com desconto, o percentual de 12% deve ser mantido até o quinto dia útil do mês de fevereiro,

2. Quem contribuiu para a crise do Estado não ajuda agora, diz Sartori

Foto: Luiz Chaves / Palácio Piratini

O governador José Ivo Sartori lamentou nesta quarta-feira que quem ajudou a criar a crise no Rio Grande do Sul não esteja ajudando agora — numa referência aos deputados de oposição que votaram a favor do projeto que manteve repasses maiores para Judiciário e Legislativo.

3. Pelo menos sete cidades do RS cancelam as festas de Réveillon

Foto: Andre Ávila / Agência RBS

A crise financeira e a preocupação com gastos causou o cancelamento de festas de final de ano e queimas de fogos em pelo menos sete cidades gaúchas que realizavam os eventos todos os anos. Em Porto Alegre, a prefeitura decidiu cancelar a festa da virada no Gasômetro, que acontecia há pelo menos 25 anos.

4. Avião que ia para Montevidéu faz pouso de emergência em Porto Alegre

Foto: Reprodução / Flightradar

Um avião da Latam Airlines que ia até Montevidéu, no Uruguai, fez um pouso de emergência na madrugada desta quarta-feira no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Conforme a companhia, um indicativo de segurança no computador de bordo ordenou o pouso. Já em Brasília, um voo que partiu de São Paulo com destino a Nova York teve que fazer um pouso não previsto devido a briga de um casal de passageiros.

5. Sindicato anuncia paralisação de policiais civis no RS em janeiro



O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil mandou nesta quarta-feira ofício ao chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, Emerson Wendt, comunicando paralisação da categoria a partir de 2 de janeiro de 2017 em razão do parcelamento do 13º salário do funcionalismo público anunciado pelo governo Sartori. No documento, a entidade diz que "dentro dos limites legais" convocará todos os servidores para "paralisação de suas atividades".

6. Confira os conteúdos que irão sair da Netflix em janeiro

Foto: Montagem / Reprodução

Para quem tem tempo livre nos últimos dias do ano, a Netflix anunciou uma lista de 145 conteúdos – entre filmes, séries e programas de TV – que sairão do seu catálogo a partir do ano que vem. Quem for aproveitar o resto de 2016 para botar os filmes em dia vai precisar escolher entre clássicos como Pulp fiction, O fabuloso destino de Amélie Poulain e Velozes e furiosos, que não estarão mais disponíveis no serviço a partir do próximo domingo, 1º de janeiro.

7. Vice de futebol do Grêmio fala sobre tratativas com Kayke e Marinho

Foto: Montagem sobre fotos de Yokohama Marinos

Novo vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman trata da busca de reforços para a disputa da Libertadores na próxima temporada. Em contato com Zero Hora, o dirigente esclarece a situação de algumas negociações com jogadores, como o atacante Kayke, que é o mais próximo de ser anunciado.

8. Inter descarta Mena, vê negociação por Cirino difícil e projeta grupo com 32

Foto: Montagem sobre fotos / Juan Barreto/AFP e LUciano Belford/Eleven/Estadão

D'Alessandro e Roberson são os primeiros reforços do Inter para 2017, e a direção segue na busca por contratações. Na lista colorada, estão Marcelo Cirino, Juninho e Klaus. Das três, a negociação por Cirino é considerada a mais complexa segundo o diretor-executivo Jorge Macedo.