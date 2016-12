Dois conselheiros do TCE se declaram impedidos de julgar fim do desconto no IPTU prometido por Marchezan

Guerra do IPTU

Dois conselheiros do Tribunal de Contas do Estado se declararam suspeitos para julgar o pedido de medida cautelar contra o desconto de 15% no IPTU prometido pelo prefeito eleito Nelson Marchezan (PSDB). Com as desistências, a decisão caberá ao conselheiro Pedro Henrique Figueiredo, que deve anunciar até esta quinta-feira se atende ao pedido do Ministério Público de Contas.

- Recebi um telefonema da Presidência do tribunal e o processo deve vir para as minhas mãos. Ainda não li representação. Preciso estudá-la. Até amanhã devo ter uma decisão - disse Figueiredo a Zero Hora.

Ontem à noite, tão logo o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino, protocolou representação com pedido de liminar solicitando que o TCE impeça o desconto de 15% no IPTU a partir de 4 de janeiro, o conselheiro de plantão, Algir Lorenzon, alegou suspeição. Ele disse a Zero Hora que não julgaria a medida por ter sido alvo de uma representação de Marchezan anos atrás.

Em nova distribuição no tribunal, o processo foi enviado ao gabinete da auditora substituta Letícia Ayres Ramos. Agora pela manhã, contudo, ela também alegou suspeição pelo fato de o marido ser advogado de Marchezan. Ao saber das duas desistências, o presidente do tribunal, Marco Peixoto, decidiu repassar o caso a Pedro Figueiredo, que já havia julgado processo semelhante na semana passada.



No dia 22 de dezembro, o conselheiro havia rejeitado medida acautelatória para impedir que Fortunati editasse decreto para antecipar a quitação do IPTU. Na ocasião, Figueiredo decidiu acolher parcialmente o pedido de Marchezan, determinando apenas a nova data de vencimento do imposto. Para ele, Fortunati não estaria abrindo mão de receita que não lhe pertence: "Uma porque não pertence nem ao atual, nem ao futuro gestor, já que se tratam de recursos públicos. E também porque o vencimento é no exercício de 2017, não de 2016", explicou.

Na representação de ontem, Da Camino pede a proibição do desconto de 15% anunciado pelo tucano. Ele também exige a apresentações de demonstrações contábeis que justifiquem a renúncia fiscal.

— A lei faculta em até 20%, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que estejam demonstrados o impacto da ação e as medidas compensatórias na Lei de Diretrizes Orçamentárias — afirma ontem o procurador.

Da Camino também pediu que o TCE realize fiscalização para verificar se o abatimento oferecido pelo atual prefeito, José Fortunati, atende aos requisitos legais.