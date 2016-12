Em uma semana, polícia prende 15 por mortes de PM e de adolescente

São Gabriel

Com a ação deste sábado, que deteve seis suspeitos, a polícia prendeu 15 pessoas por participação no assassinato de um PM que interveio numa briga generalizada na noite de Natal em São Gabriel, na Fronteira Oeste. O policial Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, foi morto ao tentar evitar que um adolescente de 16 anos fosse assassinado em um posto de combustíveis. As informações são da Rádio Gaúcha.

O PM morreu vítima de golpes de facão, e o jovem identificado como João Gabriel Ferraz da Silva, 16 anos, foi morto com um tiro. Os suspeitos presos neste sábado foram identificados por imagens de câmeras de segurança que registraram a ocorrência. Quatro deles foram detidos em São Gabriel. Um quinto, foi preso em Canoas, na Região Metropolitana. E um sexto, em São Sepé.

– Alguns admitiram participação na briga. Outros, negaram. Na terça-feira, devemos finalizar o inquérito – afirmou o delegado de São Gabriel, José Soares Bastos.



Indiciamento

A polícia pretende indiciar os envolvidos por homicídio triplamente qualificado, furto qualificado (em relação à arma do PM) e dano ao patrimônio (em relação ao carro do soldado que foi depredado), além de corrupção de menores no caso dos adultos.

Dois policiais militares, colegas de Bento, também estão sendo investigados por omissão de socorro.

Segurança na cidade

Em função do clima de insegurança na cidade, policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOE) de Santa Maria foram deslocados para São Gabriel no feriado de Ano-Novo. Ao todo, 50 policiais estão trabalhando nas ruas.

Na tarde de quinta-feira, a BM, a Polícia Civil e o proprietário do posto estiveram reunidos e decidiram que o estacionamento do estabelecimento ficará fechado entre o sábado e o domingo.

No domingo, às 19h, ocorre a missa de sétimo do PM Teixeira Borges, na Igreja Matriz, na Praça Central, centro de São Gabriel.