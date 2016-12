Incêndio atinge escola em Guaíba, na Região Metropolitana 

Susto

O Corpo de Bombeiros trabalha no rescaldo de um incêndio que atingiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Livramento, em Guaíba, na Região Metropolitana. Dois caminhões dos bombeiros do município, uma equipe dos Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul e um veículo contra chamas da empresa Celulose Riograndense trabalharam no combate às chamas na instituição, que fica na Rua Eldorado, bairro Primavera.



Segundo a corporação de Guaíba, no momento do incidente, não havia ninguém dentro da instituição de ensino e, consequentemente, não há registro de feridos no local.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a escola fica em uma região carente do município e próxima a muitas residências. No início do incêndio, foi constatado o risco do fogo se alastrar pela vizinhança, mas as guarnições conseguiram impedir o avanço das chamas.



