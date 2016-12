Incêndio atinge mata próxima de residências em Santa Maria

Susto grande

Um incêndio de grandes proporções atingiu um campo de mata fechada, na madrugada deste domingo, em Santa Maria. O local se localiza próximo ao residencial Novo Horizonte e a Cohab, na rua Alfredo Toledo, no Distrito de Camobi. O foco das chamas também perto da Universidade de Santa Maria (UFSM). Até o momento, não há informação de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Maria, a primeira ligação da ocorrência aconteceu após a virada de Natal, pouco depois da meia-noite. Cerca de 12 bombeiros e três viaturas foram deslocados para conter as chamas.



De acordo com relatos de testemunhas, o vento ajudou a alastrar o fogo e muitas pessoas tiveram que deixar suas casas devido a forte fumaça.



Até o momento não se o que provocou o fogo que, segundo os Bombeiros, chegou a dois quilômetros de extensão. Ainda de acordo com as autoridades, as residências não correm mais risco.



— Não podemos ainda acusar ninguém de ter cometido o incêndio devido fogos. Santa Maria nessa época, quando aquece, é costumeiro que em determinadas áreas ocorram esse tipo de fenômeno natural. E essa área já é demarcada com esse tipo de acontecimento — declarou o sargento Gil, do Corpo de Bombeiros de Santa Maria.

