Itamaraty busca informações sobre brasileiros que teriam desaparecido ao tentar entrar nos EUA

Travessia ilegal

Um barco com dezenas de pessoas, incluindo pelo menos 19 brasileiros, que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos está desaparecido. Eles teriam partido das Bahamas, no Caribe, em direção a Miami, no dia 6 de novembro.



Leia todas as últimas notícias de Zero Hora

De acordo com a CBN, o Itamaraty busca informações sobre os brasileiros. Estariam no barco pessoas dos estados do Pará, Rondônia e Minas Gerais. A embaixada brasileira em Nassau, capital das Bahamas, está em contato com familiares e autoridades dos países.

As guardas costeiras dos Estados Unidos e das Bahamas fazem buscas constantes no percurso da travessia à procura de vestígios de possível naufrágio, mas, até o momento, nada foi encontrado.

A possibilidade de prisão desses brasileiros nas Bahamas também não foi descartada, mas, segundo o Itamaraty, não existem registros de brasileiros em nenhuma penitenciária do país.