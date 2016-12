Juliana Palma: ou Temer é muito eclético, ou faltou critério na lista de compras

Opinião

De um lado, presunto Parma, queijo brie e sorvete Häagen-Dazs. De outro, Tablito, Chicabon e Frutilly. A lista de alimentos presentes na licitação que deve abastecer o avião presidencial é enorme e conta com itens que vão dos ingredientes mais valorizados ao mais simples picolé.

Ou faltou um pouco de critério gastronômico na hora de montar a lista do edital ou o presidente é muito eclético quando se trata de montar cardápios.

Ainda assim, meu palpite é que os itens que revelam um paladar infantil sejam talvez as preferências de Michelzinho. Ou quem mais ia querer se lambuzar com um Frutilly? Sim, são aqueles picolés de sabor morango e recheio de creme que vêm com um palito de plástico perfeito para colecionar e brincar.

Tablito e Chicabon são outras opções que têm sabor de infância, dos verões na beira da praia. E o Ovomaltine será que vai virar milk-shake na sobremesa?

Em meio a tortas de chocolate, encontramos alguns itens mais saudáveis para equilibrar essa dieta. Seria coisa de Marcela? Açúcar e água de coco, arroz integral, castanhas in natura, iogurte sem lactose e sal do Himalaia, o melhor, dizem.

Uma boa dica para o café da manhã é misturar as frutas picadas com o iogurte e a farinha de linhaça dourada e acompanhar com um dos sucos ou simplesmente um café preto.

Entre outros pedidos, nos restam então o sorvete Häagen-Dazs, os potes de Nutella, as latas de refrigerante e os sanduíches. Uns dizem que Häagen-Dazs é o sorvete ideal para um presidente, mas eu duvido que Temer dispensaria a dupla sanduíche de mortadela e Coca-Cola gelada no lanche da tarde. Não tem erro!