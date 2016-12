Mais de 23 mil clientes seguem sem luz no Estado após temporal

Mau tempo

Ainda há 23,5 mil consumidores da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) sem luz no Rio Grande do Sul em razão do temporal da noite de domingo. Houve registro de rajadas de vento superiores a 70 km/h na Capital. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme a companhia, são 18 mil pontos sem luz na Região Metropolitana nesta segunda-feira, sendo 10 mil em Porto Alegre, 6 mil em Viamão, e mil em Alvorada e Guaíba. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até o fim do dia nestas cidades.

No sul do Estado, são 3 mil consumidores sem luz em Pelotas e 2,5 mil em Canguçu. As equipes trabalham para restabelecer o sistema, mas ainda não há como prever quando isso irá ocorrer.

As demais concessionárias não informaram o número de clientes sem energia elétrica.

*Rádio Gaúcha