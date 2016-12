Marchezan anuncia novos secretários, mas posse será com equipe incompleta

Porto Alegre

O prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), anunciou nesta quinta-feira mais quatro nomes que irão compor o seu secretariado. Com isso, o tucano definiu quem serão os titulares de 10 das 15 secretarias e deverá tomar posse, no domingo, com a equipe incompleta.

— Administrar uma cidade não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Estamos primando muito mais pela qualidade do que pela velocidade — disse Marchezan.

Durante coletiva na sede estadual do PSDB, foram apresentados os futuros comandantes das pastas de Desenvolvimento Social, a defensora pública Maria de Fátima Zachia Paludo; de Relações Institucionais, o presidente municipal do PP, Kevin Krieger; de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o vereador Elizandro Sabino (PTB); e de Parcerias Estratégicas, o advogado Bruno Vanuzzi. Também foram anunciados dois futuros secretários adjuntos, Denise Russo (Desenvolvimento Social) e Fernando Dutra (Parcerias Estratégicas).

Acompanhado por lideranças de partidos aliados, como PP, PTB, Novo e Solidariedade, Marchezan disse que irá manter provisoriamente 18 secretários e adjuntos da atual administração. O objetivo é facilitar o processo de transição e reforma administrativa, sem prejudicar a continuidade dos serviços.

Marchezan vai reduzir em quase 60% o número de secretarias — de 37 para 15. A proposta precisa de aval da Câmara dos Vereadores, o que pode ocorrer somente em março.