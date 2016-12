Mega da Virada tem estimativa de prêmio de R$ 225 milhões

Bolada

Quem quiser terminar este ano e começar o próximo "megamilionário" tem até as 14h (horário de Brasília) de sábado, 31 de dezembro, para tentar a sorte na Mega da Virada. Após esse horário, o sistema da Caixa Econômica Federal encerra as apostas. Para aquele que ficar em alguma fila de casa lotérica, o melhor que se tem a fazer é rasgar o canhoto e esquecer qualquer dezena, evitando a chance do remorso. O sorteio ocorre na mesma data, a partir das 20h, com transmissão pela TV, e promete pagar R$ 225 milhões.

Até o momento, esse é o quarto maior prêmio da história. Perde para 2014, 2015 e 2012, quando, segundo informações da Caixa, foram rateados R$ 263 milhões R$ 246 milhões e 244 milhões, respectivamente. Porém, a quantia de 2016 ainda deve mudar, porque parte do montante depende da arrecadação proveniente das apostas. A instituição promete divulgar as cifras finais entre 15h30min e 16h de sábado.

A última Mega Sena do ano é diferente das demais, pois o valor não acumula. Ou seja, se ninguém ganhar na faixa principal, todos os bilhetes marcados com cinco dezenas corretas, entre as seis sorteadas, dividirão o valor. Apesar disso, desde 2009, quando o concurso especial foi instituído, os ganhadores sempre acertaram a sena.

Para concorrer, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em qualquer casa lotérica no Brasil. Os bolões da Caixa têm preço mínimo de R$ 10. Programe-se, apresse-se e boa sorte.





