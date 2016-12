Mega-Sena de Natal acumula e Mega da Virada pode pagar R$ 225 milhões

Bolada

A Mega da Virada promete pagar um dos maiores valores da história do prêmio. A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado, véspera de Natal, as dezenas do concurso 1889 da Mega-Sena, mas ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou.



Os números sorteados na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, foram:

16 - 23 - 25 - 28 - 30 - 44



O próximo concurso da loteria será realizado na noite de Ano Novo, com um prêmio estimado de R$ 225 milhões. O último sorteio do ano é diferente dos demais e o valor não acumula.



Ou seja, se ninguém acertar os seis números sorteados na Mega da Virada, todos os bilhetes marcados com cinco das dezenas levarão o prêmio. Para concorrer, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em qualquer casa lotérica no Brasil.



