Morre o jornalista José Mitchell, aos 69 anos

O jornalista José Mitchell morreu nesta terça-feira, aos 69 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado havia cerca de três meses no Hospital Divina Providência, lutando contra complicações do diabetes. De acordo com familiares, a causa da morte foi infecção generalizada. O corpo do jornalista será velado a partir das 22h e sepultado nesta quarta-feira, às 11h30min, no Cemitério São Miguel e Almas, na Capital.

Nascido no Rio de Janeiro, Mitchell vivia no Rio Grande do Sul desde a infância. Formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na década de 1970 e trabalhou por mais de 30 anos na sucursal gaúcha do Jornal do Brasil.

Atuando como repórter no Jornal do Brasil, Mitchell acompanhou de perto um dos períodos mais difíceis da história do Brasil: a ditadura militar. A cobertura dos fatos que marcaram o regime — como o sequestro do casal uruguaio Lílian Celiberti e Universindo Diaz em 1978 — e informações dos bastidores de suas reportagens estão no livro Segredos à direita e à esquerda da ditadura militar, lançado em 2007 pela RBS Publicações. O jornalista também montou uma coletânea com mais de 180 publicações sobre o assunto, que hoje integra o acervo da Biblioteca Pública do Estado.

Depois de se desligar do Jornal do Brasil, Mitchell integrou a equipe de telejornalismo da RBS TV por 10 anos. Foi pauteiro do RBS Notícias, do Jornal do Almoço e do Bom Dia Rio Grande. Na TVCOM, comandou o programa Histórias, no qual entrevistava personalidades de destaque no Rio Grande do Sul.

— Trabalhar com o Mitchell era fantástico. Ele prezava a informação em primeira mão, com exclusividade. Dizia: "A única coisa que vale é o furo". Era um cara quase obcecado pelo trabalho jornalístico. E era uma pessoa afável, doce, um grande colega — lembra o coordenador-geral de produção da RBS TV, Norton Kappel.

Entre as várias premiações que o jornalista ganhou, destaca-se o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, concedido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, para a reportagem publicada no Jornal do Brasil sobre a Operação Condor, a aliança político-militar criada para reprimir a resistência aos regimes ditatoriais instalados nos seis países do Cone Sul.

Mitchell deixa a mulher, Maria Aparecida Mitchell, os filhos Igor e Tatiana, o neto Gabriel, além do genro e de seis irmãos.

