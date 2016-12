Morte de embaixador grego, passarela de asfalto na praia e Netflix mais cara: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Mulher de embaixador grego confessa participação no crime

Foto: JOSE LUCENA / FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Françoise de Souza Oliveira, mulher do embaixador da Grécia Kyriakos Amiridis, confessou participação na morte do marido. O corpo da vítima foi encontrado em um carro carbonizado e abandonado no Arco Metropolitano, anel viário da Região Metropolitana do Rio.

2. Prefeitura faz passarela de asfalto na areia da praia e depois retira estrutura em Capão da Canoa

Foto: Grasi Rolim / Especial

O penúltimo dia de 2016 poderá ser lembrado pelos moradores e veranistas de Capão de Canoa como o dia em que a areia virou asfalto. Uma espécie de passarela asfaltada começou a ser construída na praia, no bairro Guarani, com o objetivo de ligar a orla ao mar. A polícia ambiental notificou a obra e a estrutura foi removida.

3. UFPel desliga 24 estudantes de Medicina denunciados por fraude no sistema de cotas

Foto: Ufpel / Divulgação

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) desligou 24 estudantes de Medicina denunciados por fraude no sistema de cotas raciais. Os alunos, que estavam entre o 1º e o 6º semestres do curso, foram informados da decisão na quinta-feira. Eles tiveram matrículas canceladas, e as vagas poderão ser ocupadas por alunos que desejarem ser transferidos de outras universidades.

4. Porto Alegre perde parte dos recursos para construção da segunda linha do metrô

Foto: Reprodução / Ver Descrição

O Ministério das Cidades retirou R$ 1,770 bilhão previsto para as obras da segunda linha de metrô de Porto Alegre. Para justificar a medida, o órgão afirmou que não havia garantia de fundos das contrapartidas do município (R$ 690 milhões) e o Estado (R$ 1,08 bilhão).

5. Serviços como Netflix e Spotfy ficarão mais caros

Foto: Divulgação

O presidente Michel Temer sancionou nesta sexta-feira a reforma do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), que estende a cobrança do imposto a serviços de streaming, como Netflix e Spotify. A cobrança do imposto entrará em vigor daqui a 90 dias. As empresas de streaming ainda não se pronunciaram sobre a decisão do Senado.

6. Inter enfrenta o Brasil-Pel, e Grêmio joga contra o Flamengo na primeira rodada da Primeira Liga

Foto: Reprodução / Facebook

A rodada de abertura da segunda edição da Primeira Liga já tem datas marcadas. A organização da competição divulgou, nesta sexta-feira, os dias dos jogos e os horários das partidas iniciais da competição. Grêmio, Inter e Brasil-Pel serão os representantes gaúchos no torneio. Inter e Xavante estão no Grupo A, ao lado de Fluminense e Criciúma, e já sabem data e hora do primeiro jogo, quando se enfrentam no Beira-Rio. A partida será no dia 1º de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h30min.

7. Retrospectiva: colunistas de ZH analisam 2016 e projetam 2017

Destaques da equipe de Zero Hora escrevem sobre os grandes temas que marcaram este ano, do impeachment de Dilma ao governo Temer, da crise financeira no RS à eleição de Trump, da Olimpíada às perdas na cultura.

Do impeachment de Dilma à posse de Temer: o ano revisitado pelos colunistas de Zero Hora Foto: Roberto Stuckert Filho e Mateus Bruxel / Montagem sovbre fotos