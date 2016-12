Natação no gelo é para quem tem sangue frio 

The New York Times

Burghausen, Alemanha – O Castelo de Burghausen, empoleirado sobre um morro acima desta bela cidade bávara, ainda estava envolto pela neblina matinal quando as primeiras nadadoras do dia se aproximaram do Woehrsee, lago em forma de foice que se enrola ao longo do flanco ocidental da fortificação medieval.

Do lado de fora fazia 1,7 grau Celsius e, enquanto as sete mulheres desciam o lance de escadas para tocar a água, suas exalações cortadas – "Ufa, ufa, ufa!" – rompiam a quietude do píer. Momentos depois, ouviu-se um sinal eletrônico, seguido pela pancada coletiva na água e um jorro de vivas de algumas dezenas de espectadores, a primeira reunião da Associação Internacional de Natação no Gelo (IISA na sigla em inglês) da temporada estava aberta.

Aqui, no primeiro sábado de dezembro, o frio se tornou um conceito notavelmente variável. Os espectadores vestiam casacos pesados e gorros de lã, envolvendo as mãos em bebidas quentes. Ao seu redor, circulavam os cerca de 50 nadadores, com idades entre os 12 e os 65 anos, de maiô e chinelo de dedo. Eles mergulhavam na água cuja temperatura foi registrada em 3,9 graus Celsius.

Para o observador leigo, a natação no gelo, como é chamada, pode parecer profundamente peculiar. De longe, na ausência de neve ou gelo, ela parece natação normal em qualquer lago. Mas à margem do lago, recurvados e tremendo dentro de casacões, flexionando os dedos dentro de camadas múltiplas de meias e testemunhando grupos de pessoas seminuas mergulhando na água fria por vontade própria, sua mente naturalmente luta para entender o motivo.

No primeiro evento, a disputa de mil metros estilo livre feminino, Julia Wittig, professora de 37 anos, estava posicionada na raia central de maiô preto e touca, protetores nos ouvidos e óculos – os únicos equipamentos permitidos na competição.

"Está bom", ela respondeu quando foi indagada sobre o clima. "Não tem vento."

Com braçadas refinadas e poderosas, Wittig cruzou a água, terminando a corrida em 13 minutos, sete segundos e 56 centésimos, novo recorde mundial da IISA. Quando saiu da água, a pele estava avermelhada, como se a nadadora tivesse dormido na praia. Ela tirou os óculos, expondo círculos brancos ao redor dos olhos. Não disse nada, olhando fixamente para o chão. Jogaram uma toalha em seus ombros. Sandálias foram colocadas em seus pés rígidos.

Cerca de um minuto depois, ela deu a primeira risada. Passados cinco minutos, ela começou a tremer descontroladamente.

Nadar no gelo tem raízes profundas na Europa, principalmente em países nórdicos e orientais, onde muitos acreditam que ela gera benefícios restauradores à saúde. Mas foi somente nos últimos dez anos que organizações como a IISA e Associação Internacional de Natação de Inverno (IWSA, na sigla em inglês), formada em 2006, começaram a formalizar esses rituais, programando-os em ambientes competitivos e, em alguns casos, levando-os a novos extremos.

Ram Barkai, 59 anos, da Cidade do Cabo, África do Sul, fundou a IISA em 2009 após participar de natações reveladoras. A primeira foi uma experiência de um quilômetro em água a 1,1º C, na Antártica, feita em cerca de 20 minutos. Depois, nadou 2,2 quilômetros a 3,9º C, na Suíça, em 43 minutos.

"Como atleta radical, sempre fui atraído pelos limites. Sempre achei chatos os eventos normais", diz Barkai, que já era nadador tarimbado em águas abertas.

Em eventos oficiais da IISA, como os em Burghausen, as maiores provas são de mil metros. Mas a organização também é conhecida por certificar "milhas no gelo", natações de uma milha (1,6 km) ou mais a temperaturas de até 5ºC – o limite para o nado no gelo. Barkai compara o feito com escalar o Monte Everest.

O comportamento aventureiro de Barkai e da IISA atraiu muitos críticos, incluindo a IWSA, que organiza eventos consideravelmente maiores e mais inclusivos, proibindo que se nade além de 450 metros nessas temperaturas.

"É perigoso demais para a pessoa comum", diz John Coningham-Rolls, vice-presidente da IWSA, a respeito das provas longas, observando que Barkai era um nadador talentoso. "Até mesmo o que fazemos já é muito perigoso. Então, temos de dizer que não concordamos com isso."

O risco ao organismo é real.

O contato repentino com a água fria pode provocar hiperventilação e aumento repentino na pressão do sangue. Exposição prolongada pode levar à hipotermia. A morte pode acontecer quando a temperatura corporal interna cai abaixo de 27,8 graus Celsius, embora as mortes na água gelada geralmente ocorram em virtude de ataques cardíacos após a entrada na água.

Em março de 2014, no campeonato mundial da IWSA na Finlândia, um russo competindo na corrida de 450 metros na categoria de 70 a 74 anos teve parada cardíaca na piscina nevada e veio a falecer no hospital.

Os nadadores do gelo treinam rigorosamente em piscinas internas para ganhar resistência e se acostumam à água fria com treinos progressivamente mais longos em rios e lagos. Muitos deles têm ou desenvolvem uma camada isolante de gordura corporal.

Gordon Giesbrecht, que estuda a sobrevivência na água fria na Universidade de Manitoba, Canadá, diz que os melhores nadadores em águas geladas costumam parecer "mais como focas do que enguias".

"É a única vez em que é ótimo ser gordo", ele afirma.

Os organizadores precisam tomar cuidado extra nesses eventos. Os paramédicos não hesitam em tirar alguém da água. A observação não cessa em terra. Os corpos dos nadadores continuam a esfriar depois de sair da água, e os atletas podem atingir a temperatura corporal mais baixa de 30 minutos a uma hora depois do término.

Os nadadores também precisam se monitorar com atenção: respiração, estado físico e mental e o tom da pele. "Um rosa forte é bom", diz Jaimie Monahan, um dos principais nadadores maratonistas nova-iorquinos. "Azul claro, palidez, não é bom."

A primeira pergunta que esses atletas escutam é "Por quê?".

Como em muitos esportes radicais, os participantes encaram a oportunidade de aprender sobre si mesmos. É possível vislumbrar um cantinho desconhecido da sua mente. Durante um momento fugaz, pode-se vivenciar a sensação inebriante de desafiar os instintos fundamentais. O prazer de nadar no gelo parece ínfimo em comparação à sensação de ter nadado.

"Estou sendo sincera. Quando acaba, a euforia é incrível", diz Rena Demeo, que nadou uma milha em águas geladas há dois anos em Boston.

Por Andrew Keh