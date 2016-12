O calor, a fome e a guerra forçam africanos a tomar o "caminho das chamas" 

The New York Times

Por: The New York Times

Agadez, Níger – O mundo os classifica como "imigrantes econômicos"; a lei os trata como criminosos, que aparecem na fronteira dos outros países sem convite. As orações são sua única proteção na viagem pelo deserto do Saara.

Porém, se analisarmos a história de cada um, veremos uma mistura de problemas e desejos que leva homens e garotos da África Ocidental a abandonar seus lares, se submeterem a violências físicas e ao pagamento de propinas absurdas para embarcar na caminhonete de um contrabandista e tentar ganhar a vida muito, muito longe de onde vivem.

E decidem se arriscar porque as chuvas se tornaram mais esparsas, os dias, visivelmente mais quentes e as secas, mais frequentes e implacáveis, tornando praticamente impossível a produção de qualquer alimento na terra que possuem. Alguns tentam primeiro as cidades, mas descobrem que lá os empregos são escassos.

Há os que nasceram em países governados por ditadores; outros, em nações apinhadas de jihadistas, como Mali.

Em Agadez, cidade conhecida como portal poeirento e movimentado, de onde centenas de milhares de pessoas deixam o Sahel rumo ao exterior, conheci dezenas deles – como Bori Bokoum, 21 anos, de um vilarejo da região de Mopti, em Mali. Membros da Al-Qaeda enfrentam as forças do governo na área, um dos motivos por que ganhar a vida ali se tornou muito mais difícil do que na época de seu pai.

Segundo ele, foi uma colheita ruim após a outra. Assim, ainda adolescente, saiu para vender relógios de pulso na feira da cidade vizinha; depois, foi trabalhar em uma propriedade na Costa do Marfim, economizando tudo o que podia para fazer essa viagem. Seu destino era a Líbia e, de lá, talvez o Mar Mediterrâneo, quem sabe a Itália.

"Para tentar a sorte", era como Bokoum se explicava.

Essa jornada se tornou um rito de passagem para os africanos ocidentais de sua geração. O aquecimento lento causado pela mudança climática faz da agricultura de subsistência, um negócio já arriscado em uma região quente e árida, ainda mais incerto. A pressão causada pela terra e a água dá origem a todo tipo de conflito, grande ou pequeno. Focos de insurgência pipocam na região, fazendo com que as forças de contraterrorismo norte-americanas façam a patrulha de uma base localizada na periferia da cidade.

Em 2016, mais de 311 mil pessoas passaram por Agadez a caminho da Argélia ou da Líbia, algumas para a Europa, de acordo com a Organização Internacional de Imigração. Os maiores números são de Níger e os vizinhos da África Ocidental, incluindo a terra natal de Bokoum, Mali.

Estudiosos do fenômeno consideram o rapaz mais um entre os milhões que podem ser desalojados ao redor do mundo, nas próximas décadas, devido à ameaça aos meios de subsistência tradicionais que representam a subida dos mares, a expansão dos desertos e o clima inconstante.

A África subsaariana sofre com o crescimento da população, o que significa que as pessoas terão que cultivar mais alimentos em uma época em que a mudança climática dificulta ainda mais o processo. O índice de fertilidade local, que permanece mais alto do que em outras regiões, é o mais alto do mundo em Níger, onde cada mulher tem, em média, sete filhos.

A cada três anos, segundo os cientistas da Rede dos Sistemas de Aviso Prévio contra a Fome, ou FEWS Net, o país enfrenta insegurança alimentar, ou escassez de alimentos adequados. Cerca de 45 por cento de suas crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição crônica.

Para piorar, aquele que já é um dos locais mais quentes do planeta, vem se aquecendo cada vez mais, uma proporção de 0,7°C desde 1975, de acordo com a organização. Outros locais estão sofrendo um aquecimento mais rápido, sem dúvida, mas aqui é o Sahel, onde a temperatura máxima durante o dia vai muito além dos 45°C, e cultivar alimentos em um solo arenosos e pouco hospitaleiro já é complicado.

O calor extremo pode ter sérias consequências para a alimentação e a proliferação das doenças, como concluiu o Programa Alimentar Mundial em uma pesquisa de estudos científicos. Os mosquitos que transmitem a malária se reproduzem com maior rapidez; há maiores chances de pragas atacarem as plantações. As safras de milho e trigo ficam reduzidas.

Agadez é uma cidade de complexos de tijolos de argila, com muros altos e portas de metal extremamente brilhantes. Durante séculos foi o lar de comerciantes e nômades; de umas décadas para cá, porém, virou destino turístico – até que as rebeliões étnicas e, depois, a violência jihadista, afastaram as pessoas.

Hoje, sua principal indústria é a imigração. Motoristas, contrabandistas, cambistas, trabalhadores do sexo, policiais, todos vivem dos homens que estão de partida.

O QG dos traficantes onde encontrei Bokoum, o garoto de 21 anos de Mali, fica em um conjunto de dois pátios adjacentes, com dois cômodos de piso de concreto.

Ele estava em Agadez há três meses, esperando a mãe lhe enviar algum dinheiro. Pode custar até 350 mil CFAs (cerca de US$600) ir de Agadez à fronteira líbia na traseira de uma caminhonete.

Mohamed Diallo, senegalês que cuida do local, culpa os países ocidentais pelo carbono despejado na atmosfera.

A estrutura, como muitas outras na cidade, tem um ritmo semanal próprio.

Diallo aconselha aqueles que querem seguir para a Líbia que cheguem até o domingo à noite.

O percurso de 402 km é feito em três dias. Ninguém sabe quantos morrem ao longo do caminho.

Aqueles que se aventuram a atravessar o Mediterrâneo também assumem um risco mortal. Dentre as mais de 4.700 pessoas que pereceram tentando cruzar o Mediterrâneo Central até agora, em 2016, a grande maioria não pode ser identificada. Os que podem, quase sempre são africanos.

"A rota dos migrantes é um caminho em chamas", reflete Diallo.

Quem consegue chegar à Líbia não necessariamente entra no país; afinal, aquela é uma terra sem lei onde alguns estrangeiros são sumariamente jogados na prisão – e, segundo grupos de direitos humanos, violentados e torturados por milícias que exigem dinheiro. Muitos ficam sem meios ou sem coragem de seguir até a Europa.

No caminho de volta, geralmente batem à porta do centro de trânsito da Organização Internacional de Imigração, na periferia de Agadez.

Ibrahim Diarra conta que a chuva escassa dificultou muito o cultivo de amendoim e milho na propriedade da família, na região de Tambacounda, no Senegal. Ele vivia observando os mais jovens deixaram o vilarejo, todos atraídos pelas histórias dos que partiram antes. Até que resolveu segui-los.

Durou dois meses na Argélia; a seguir, voltou para Agadez e pediu à organização uma passagem de ônibus para voltar para casa.

"Eu é que deveria ser o esteio da minha família, mas agora estou sem nada, nem roupa tenho. Virei um peso, um estorvo", admite.

