Ônibus circulam em horários reduzidos na Capital: veja 7 coisas para começar o dia informado

1. Começa a Tabela de Verão nos horários de ônibus da Capital

Nesta segunda-feira entra em funcionamento a Tabela de Verão no sistema de ônibus de Porto Alegre, válida até o dia 28 de fevereiro. Na prática, haverá uma redução de 7% nas viagens realizadas. Segundo a prefeitura, os primeiros e os últimos horários de todos os ônibus não sofrerão qualquer tipo de alteração. Também não haverá redução de horários nas linhas mais utilizadas. Os horários da Tabela de Verão podem ser consultados no site da EPTC ou através do telefone 156.

2. Temporal deixa 64 mil clientes da CEEE sem luz no Estado

Aproximadamente 64 mil clientes da CEEE estão sem luz no Rio Grande do Sul em decorrência da chuva que atingiu o Estado na noite deste domingo. Durante o temporal, foram registradas rajadas de vento superiores a 70 km/h. Em Porto Alegre, 20 mil clientes estão sem fornecimento, principalmente na Zona Sul. Na Região Metropolitana, as ocorrências se concentram em Viamão, com 10 mil e, Alvorada com seis mil clientes sem luz. Também há pontos sem energia em Pelotas e Canguçu.

3. Cantor e compositor George Michael morre aos 53 anos

O cantor George Michael morreu neste domingo, em Oxfordshire, na Inglaterra. Segundo um comunicado emitido por seu assessor, ele "faleceu em paz e em casa neste Natal". De acordo com a BBC, a polícia disse que não houve circunstâncias suspeitas. Ainda não há informações sobre a causa da morte. O músico havia sobrevivido a uma pneumonia em 2011.

4. Piratini define estratégia para recorrer ao STF sobre PEC dos Poderes

Após a tentativa frustrada de aprovar na Assembleia Legislativa a forma de repasse de recursos aos demais poderes, o governo do Estado ingressa no início de janeiro com uma ação originária no Supremo Tribunal Federal (STF). Em novembro, a Corte deu ganho ao Rio de Janeiro e determinou que o cálculo na divisão do dinheiro deve levar em consideração a receita real que ingressa nos cofres públicos e não mais o valor previsto no orçamento. Agora, o Rio Grande do Sul quer receber o mesmo benefício.

5. Inter pensa em defensores para 2017

Clube estuda o mercado para fortalecer o setor que foi frágil nesta temporada. Anúncios de reforços devem ocorrer apenas no ano que vem.



6. Grêmio perto de anunciar novos reforços

Equipe pode estar a uma semana de apresentar os primeiros nomes para 2017. Mas alguns podem ser retornos ao clube, como o atacante Fernandinho.



7. Semana começa com calor e temporais no Rio Grande do Sul



Nesta segunda-feira, de acordo com a Somar Meteorologia, uma frente fria chega ao Estado e, pela manhã, trará chuva à Metade Sul. À tarde, pancadas fortes devem atingir todas as regiões. Em Porto Alegre, a temperatura deverá ficar variar de 25ºC a 35ºC. Em Torres, a máxima chega a 36ºC. Em Santa Catarina, com tempo nublado e possíveis pancadas de chuva, as temperaturas variam entre 18ºC e 36ºC. No último dia do ano, de acordo com o Inmet, deve chover em toda a parte leste do Rio Grande do Sul no fim da tarde. À noite, as chuvas se concentram mais no centro e norte do Estado.

Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA