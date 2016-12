Pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio e familiares ganham ceia de Natal especial

Solidariedade e emoção

As crianças internadas no Hospital da Criança Santo Antônio e seus parentes ganharam um Natal especial neste ano. Quem precisou passar a noite do dia 24 no setor da Santa Casa – que trata especialmente de crianças e adolescentes com câncer – recebeu a visita de músicos e pôde se reunir com outros em mesma situação em uma ceia especial realizada no hospital.

Leia mais:

Para celebrar o Natal, Comando de Defesa da América do Norte rastreia trenó do Papai Noel pelo mundo

Artistas e designers renomados decoram árvores de Natal de hotéis londrinos

FOTOS: Papais Noéis pelo mundo



Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Santo Antônio realizou a ação de solidariedade para os pacientes e seus familiares. Realizada pela equipe de recreação, com financiamento da Liga Feminina do Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul e presentes doados pela rede de farmácias Panvel, a ceia ofereceu um jantar para 150 familiares de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer – como têm uma alimentação restrita, os pacientes receberam a visita do Papai Noel, ganharam presentes e ouviram a música de Silvane Guerra e Tiago Neske, que tocaram violino e ukelele pelos corredores do hospital.

– Todo mundo aqui está na mesma situação. Ninguém aqui faria nada essa noite, então se reunir traz uma energia boa. É muito importante – avalia Jaqueline Locatelli Dellabetta, que passa a data ao lado da filha, que foi diagnosticada com leucemia, pela terceira vez no hospital.

A madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro é toda especial no hospital: se nos outros 364 dias do ano é absolutamente proibida a entrada de mais de uma pessoa por vez nos quartos, na noite de Natal são permitidos dois acompanhantes. Com isso, pais e mães podem se revezar entre a companhia dos filhos e a ceia realizada pelo hospital.

Mas não é só entre os familiares que o evento causa emoção. Assim que os dois músicos voluntários abriam a porta de qualquer ala e entravam ao som de Noite feliz, era inevitável uma onda de choro entre os enfermeiros e médicos. Para a educadora física Bianca Bonow, do setor de recreação do hospital, a ação de solidariedade faz um dia que poderia ser ainda mais triste se transformar em algo bonito:

– Todos queriam estar em casa com suas famílias, e estão aqui. Temos que fazer com que seja a noite mais agradável possível – diz ela, que é uma das organizadoras da ação.