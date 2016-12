Pai morre afogado após salvar filha no Vale do Taquari 

Rio Forqueta

Um homem de 37 anos morreu afogado após salvar a filha das águas do Rio Forqueta, no interior de Travesseiro, no Vale do Taquari. Conforme o Corpo de Bombeiros, a família estava na região de Linha Três Saltos, próximo das 21h de sábado, quando o incidente ocorreu. As informações são da Rádio Gaúcha.

O homem foi identificado como Wander Cezar Schneider. O corpo dele foi encontrado após mais de 10 horas de buscas, já no final da tarde de domingo. A menina de 8 anos passa bem.

Além deste caso, três pessoas morreram afogadas no Rio Grande do Sul no final de semana de Natal. Todos os casos foram balneários de água doce.

Afogamento em Rio Pardo

Um jovem de 20 anos morreu após se afogar no Balneário Ingazeiro, em Rio Pardo, no final da tarde de domingo. Conforme os Bombeiros, Maicon Ferreira da Silva se banhava com amigos, fora da área delimitada pelo atendimento da guarita dos socorristas, quando submergiu. Os amigos acreditam que ele teve um mal súbito.

Jovem afogado em Dois Irmãos

Leonardo Cardoso Ajala, 18 anos, morreu afogado na tarde de domingo, no Arroio Feitoria, em Dois Irmãos. Ele estava com o irmão quando pulou na água não foi mais visto. Os Bombeiros encontraram o corpo minutos depois.

Corpo no Guaíba

Em Porto Alegre, na manhã de sábado, o corpo de um homem foi encontrado no Guaíba pelo Grupo de Busca e Salvamento. A vítima ainda não foi identificada, mas os Bombeiros acreditam que seja um pescador.