Papa Francisco deseja paz para vítimas da guerra e do terrorismo

Mensagem de Natal

Papa acena para os fiéis da Basílica de São Pedro, no Vaticano, na manhã deste domingo

Papa acena para os fiéis da Basílica de São Pedro, no Vaticano, na manhã deste domingo Foto: Andreas Solaro / AFP

O papa Francisco desejou paz neste Natal para os que sofrem com as guerras e para aqueles que perderam pessoas amadas para o terrorismo, que segundo ele leva "o medo e a morte" para muitas cidades e países.



Falando no balcão central da Basílica de São Pedro neste domingo, Francisco citou o sofrimento na guerra da Síria, especialmente durante "as batalhas mais terríveis" em Aleppo. O pontífice pressionou a comunidade internacional a negociar uma solução para a crise síria. Além disso, pediu a israelenses e palestinos que abandonem o ódio e a vingança.

Francisco também lamentou que, na Nigéria, "o terrorismo fundamentalista explore até as crianças", em referência ao uso de menores como suicidas no país. O papa lamentou os conflitos e tensões na África, no leste ucraniano, em Mianmar, na península coreana, na Colômbia e na Venezuela.

Dezenas de milhares de pessoas foram à Praça de São Pedro neste domingo de Natal. A multidão teve que enfrentar longas filas, devido à revista feita por segurança no local.